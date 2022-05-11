為弱勢學童募餐！「餵愛走起來」線上活動　一起攜手走2K、捐2K

▲攜手走2K、捐2K線上活動。（圖／翻攝官網）

記者莊智勝／台北報導

COVID-19疫情打亂所有人的生活，工作型態大幅改變，有人可以遠距工作，但對弱勢家庭學童卻因父母無法外出工作賺錢，連基本溫飽都出問題。

中華民國資承新世代企業家慈善協會發起為弱勢家庭學童募餐食活動「攜手走2K、捐2K--弱勢學童餐食資助計劃」，將於5月15日上午9點啟動，邀請大家線上一起走2000公尺，捐2000元，所得將全數捐贈給四個團體：博幼基金會課輔計畫/基督教救助協會1919陪讀計畫/新竹縣愛鄰社區關懷協會綠光種子教育計畫/台東紅葉國小棒球隊。

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中華民國資承新世代企業家慈善協會理事長吳佩蓉表示，所捐贈的這四個團體都是協會長期資助的對象，每年協會也都會實地走訪這些團體，協會成立六年多，幫助學童2500人次，每年舉辦7-8場職業參訪，捐助總金額近兩千萬元。

負責這次活動籌辦的理事王雅萱則強調，資承慈善協會希望拋磚引玉，讓更多人關心台灣這塊土地上弱勢的學童，給予他們擺脫貧窮，翻轉的機會。

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報名期限：即日起至5/15止

<健走活動>

時間：2022/5/15-6/16

地點：整個城市都是你的健走場!!

活動方式：5/15-6/16在任何地點走2K的證明請email⾄ xgen.org.tw@gmail.com （2K證明可以⽤Iphone內

建health軟體，Garmin，Apple watch等智慧型裝置）完賽後另有精美贈品，數量有限，送完為止!!

資承新世代企業家慈善協會邀請您，一起來為孩子的營養餐食盡一份心力！