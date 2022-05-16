北韓「6月前會很危險」！慘遇雙重打擊　金正恩迎上任後最大危機

▲金正恩面臨上任後最大危機。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩12日在第8屆中央委員會第8次政治局會議中，首次承認境內爆發大規模Omicron疫情，如今累計發燒人數已經突破129萬人，然而當地醫療資源匱乏，同時缺乏疫苗、治療藥物以及PCR檢測設備，疫情恐持續失控。再加上北韓目前的糧食危機，雙重考驗恐將成為金正恩上任後的最大危機。就有消息人士指出，相關情形直到6月前都難以獲得解決。

北韓自全球疫情爆發後，便實施高強度的封鎖限制，與外界隔絕，同時堅稱境內零確診，並數度拒絕COVAX分配的疫苗。北韓在國內也實行嚴格的隔離措施，將新冠可疑感染案例關在家中，且在沒有配套措施的情況下封城，甚至因此造成民眾餓死在家的慘劇，如今封鎖範圍更是直接擴大至全國。

除了新冠疫情外，北韓每年春天到初夏期間，都會出現糧食短缺的問題，人們因為前一年的收成陸續見底，飽受飢餓之苦。每到這個時候，北韓非法或合法的海外貿易與國內商業活動便會進入盛行期，民眾也可以在市場上覓得糧食。

▲金正恩15日視察平壤大同江區域的藥局。（圖／路透社）



近年受到全球疫情影響，北韓徹底封鎖國境，禁止所有海外貿易，糧食等必需品無法進口，使得當地的糧食危機更加嚴重，穀物價格更是隨之飆漲，一般民眾根本買不起，不論是都市還是農村都接連出現餓死者。

根據《每日北韓》5月1日進行的最新定期物價調查，每公斤大米在平壤要價5100北韓元（約新台幣168元），在新義州則是要價5300北韓元（約新台幣175元），惠山則為5100北韓元（約新台幣182元）。然而在2021年春季，每公斤大米在平壤的售價僅3720北韓元（約新台幣123元）、新義州3890北韓元（約新台幣128元）、惠山4200北韓元（約新台幣139元）。

就連北韓內部消息人士都直言，「國內的情況到6月以前依舊非常危險」。也有人認為，疫情與糧食危機的雙重打擊，將會成為金正恩上任後迎來的最大危機。 據悉，6月起將會陸續有地瓜流通於市場，屆時大米的價格可能就會下降，因此各地人民班也告訴民眾，只要忍到6月情況就會好轉。

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