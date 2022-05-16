他確診咳出血痰「本來支持共存」後悔了！網揭1關鍵風向一面倒

▲原PO本來支持共存，但因確診改變心意。（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮官陳時中4月曾表示，全台染疫人數倘若達到20%（465.2萬人），即是正式走入與病毒共存的時機。就有網友發文表示，他之前其實很支持共存，但是近幾天確診後，不舒服的程度讓他根本不想再來一次。文章曝光後，多數網友想法一致，認為現在已經不可能走回頭路了。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「確診後變得不支持大規模開放共存合理嗎」為題發文，提到他起初其實很支持與病毒共存，但是他這幾天確診後，發現身體實在很不舒服，像是他因為一直咳嗽，到後來竟咳出血痰，另外也有頭痛、身體痛、眼睛乾澀的症狀，情況類似於更不舒服的重感冒。

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原PO表示，他完全不想再體驗一次這樣的不舒服感，如果他因為確診而改變心意，不想支持共存了，會因此被罵翻嗎？

▲多數網友認為現在不可能走回頭路。 （資料照／記者林悅翻攝）

貼文曝光後，底下網友熱議，「青壯都如此，何況那些老人、小小孩」、「來不及了，現在爆發成這樣除了直上四級以外，只能被迫共存，這次防疫是真的失敗」、「很合理！老人根本禁不起」、「我同意你，我總病程15天光燒就4天」。

不過，多數網友則認為，「我真心覺得該早點解封，根本沒什麼」、「共存一定要代價，可是你不共存打算永遠鎖下去嗎」、「更多的是確診以後變成想支持共存的」。更有不少人覺得現在已經無法走回頭路，「不合理，你要走回頭路要封多久你想過嗎」、「開弓沒有回頭箭了」、「現在頭洗一半也縮不回去了啦，不可能鎖國一輩子」、「重點是有辦法清零嗎」。