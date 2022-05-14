中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸晶圓代廠中芯國際13日召開業績說明會，董事長高永崗表示，公司在制定二季度指標的時候已經考慮到了疫情因素，努力控制在5%左右範圍內，「疫情給物流、供應鍊及上下游企業產生了影響，對公司上海廠區部分工廠產生了短期的影響。」

中芯國際第一季營收為18.4億美元，相較去年同期增長了66.9%，較去年第四季度增長了16.6%；第一季毛利為7.5億美元，相較於2021年第四季的5.5億美元增長35.7%，相較於2021年第一季的2.5億美元增長200.0%。期內，歸屬於上市公司淨利潤為28.4億元人民幣，較上年同期增長175.5%。第一季毛利率為40.7%，突破40%關口。

中芯國際給出的第二季度業績指引為銷售收入環比增長1%至3%，毛利率在37%到39%範圍，增幅和毛利均低於今年第一季度。中芯國際解釋，二季度由於部分工廠的歲修延至當季，加上疫情對上海工廠產能利用率的短期影響。

不過，中芯國際也強調，基於公司上半年的成長預期，隨著產能逐步釋放，若外部條件無重大不利變化，預計今年全年銷售收入增速會好於代工行業平均值，公司毛利率會好於年初預期。

中芯國際CEO趙海軍在業績說明會上表示，第一季度疫情主要影響的是中芯國際的天津工廠，天津廠的體量不大，加上天津疫情9至10天就結束了，對中芯國際整體影響較小。同時，天津廠的8英寸產能正在擴產，其擴產的產能已經彌補了損失的產能。

針對上海疫情對公司的影響，趙海軍則說，目前公司閉環生產主要是在上海，目前上海的疫情仍在持續，中芯國際還沒有辦法作一個完整、確切的答覆。同時上海疫情主要對中芯國際工廠內部和供應長鏈造成了影響。

趙海軍還說，在工廠內部來看，其影響不大。但在整個供應長鏈來看，對下游封裝測試、運輸的影響並不一樣，整個供應長鏈受影響較大。具體影響有多大，中芯國際還是要等到第二季度或者上海疫情完全結束後，才能給出確切的答覆。

趙海軍補充說明，當前中芯國際在4月份、5月份的訂單目前交付慢一點，但在六月底還是可以完成交付的。但是從今天到接下來的時間，其進一步的影響可能沒有辦法在第二季度結束。