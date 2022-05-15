聯合國國際家庭日　瑜珈正妹新住民王芬芬分享跨海成家關鍵

▲移民署台北服務站在15日國際家庭日找大陸新住民、瑜珈老師王芬芬蒞會分享家庭經營心得。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

5月15日是國際家庭日，移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請學習瑜珈十餘年、來自大陸江蘇的新住民姊妹王芬芬，分享她家庭關係也同樣身段柔軟的小秘訣；王芬芬透露：藉由持續不間斷的瑜珈練習，自我覺察與認識別人日常，達成身心平衡的目的，家庭關係就能自然且順利的發展。

移民署指出：聯合國大會於1993年決議為提高國際社會對家庭重要性的認識，促進家庭的和睦進步，特訂於5月15日為國際家庭日（International Day of Families）。

▲移民署台北服務站在15日國際家庭日找大陸新住民、瑜珈老師王芬芬蒞會分享家庭經營心得。（圖／記者張君豪翻攝）

遠從對岸江蘇省嫁來台灣的新住民王芬芬指出，在因緣際會下，她到台灣環島旅行時認識了先生，兩人107年結婚領證後，隔年便隨著先生在台灣安頓，當時年僅23歲的她，已經在廣州擔任5年瑜珈老師工作，婚後則在台灣繼續教瑜珈，持續發展自己的志趣。

王芬芬曾為精進自己的專業，兩度前往瑜珈發源地－印度進修學習，不管是瑜珈體位伸展、梵文唱頌、靜心冥想及力量技巧訓練等精隨，均能一一掌握，而王芬芬也將瑜珈運用在經營家庭中，遇到與丈夫、公婆觀念不合地方，在溝通前就整理好自己，談話不帶情緒性的字眼，就像瑜珈一樣，用各種體式覺察身體內在的訊號，用呼吸感知當下，便能找到在家庭中安定自身的力量。

王芬芬鼓勵和自己一樣遠嫁的姊妹不要害怕，家是講愛的地方，只要擁有正念之心，就能溝通結善緣。移民署北區事務大隊台北市服務主任站蘇慧雯表示：移民署「外來人士在台生活諮詢服務熱線」原碼為「0800-024-111」，自7月1日起簡化變更為「1990」馬上幫你四碼專線。

該專線並提供包括中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言服務，提供停居留法規、通譯協助、社會福利、醫療衛生等相關諮詢，提供在台外來人士友善、溫暖的專線服務，歡迎新住民多加使用。

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