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大陸 大陸焦點 特派現場

江蘇「入戶消毒」粗暴影片曝！衣服褪色、食物扔地生蛆　官方認了

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇徐州睢寧縣一段粗暴入戶消毒過程的影片，近日在網路瘋傳，引爆民憤。影片顯示，防疫人員向屋內各處噴灑大量消毒藥水，更將冰箱內食物隨意丟在地上。還有對話截圖顯示，民眾隔離完回到家，發現食物都被丟在地上且已經腐爛，「一地血水」並生出大量蛆蟲、蒼蠅，蛆蟲多到難以根絕。

網傳影片的開頭，穿著防護服的工作人員對著鏡頭說，「這裡是9號樓XX室，我們專業消殺組正在入戶對病毒進行消殺。我現場（拍）視頻，等待以後取用。」接著，拍攝者開始展示他們是怎麽進行消毒，打開冰箱門，直接往冰箱裡大量噴消毒藥水，往地上、電視上、梳化上噴大量消毒水。

網友「為你寫一個故事」在微信公眾號轉傳這則影片，並撰文表示，上海黃浦區官方稱消毒使用的是過氧化氫，但不少網友則表示，他們當地消毒使用的是有酸性、漂白性的次氯酸鈉，噴完的衣服都會褪色，出現大量白斑。

▲▼江蘇粗暴入戶消毒。（圖／翻攝自影片）

▲江蘇粗暴入戶消毒。（圖／翻攝自影片）

他表示，就算不是使用次氯酸鈉，像這樣對著電子產品狂噴，也可能導致電器進水損壞，電腦、相機、遊戲機等都不例外。有自稱負責消毒工作的網友就證實，他消毒過的地方，「衣服全褪色、冰箱清空、日常接觸用品全當醫廢，碗筷浸泡。」

還有民眾表示，自己隔離完回家，發現冰箱裡的東西都被扔在地上，已經發臭且長了蛆蟲，現在家裡全是蒼蠅，用了3罐殺蟲劑也無濟於事。

「為你寫一個故事」認為，無論這液體是次氯酸鈉也好，過氧化氫也罷，總歸是有一定腐蝕性的。地板上水多了都會被泡爛，更別說這些東西了。他建議官方，「能不能不要噴這麽多液體，改用紫外線燈照射等方式進行消殺？確實，紫外線燈照射花費的時間比較長，但至少不會造成這麽大損害啊。消殺人員的時間重要，但感染者的財產也很重要不是嗎？」

作者還說，「將心比心地想，大家辛苦工作這麽久，不就是為了家裡的東西能豐富一點嗎，在家能過得舒服一點嗎？」、「本來感染新冠就已經非常不幸了，結果因為這種不幸還要再蒙受一層財產損失，那也太冤了」、「如果要清理冰箱，至少把冰箱裡的東西帶走吧，總不能把東西扔別人家裡。現在天越來越熱了，蟲子多起來真的很噁心」。不過這篇文章連同影片，9日下午就遭微信以「內容違規」為由刪除。

對此，江蘇徐州睢寧縣宣傳部工作人員僅回應，「網傳視頻是根據當地防疫政策，對陽性病例和無症狀感染者住所進行終末消毒，消殺全程錄音錄像，按專家指導意見結合消殺要求執行，冰箱內物品按要求處置，事後已為居民補償食品及消毒禮包。」

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