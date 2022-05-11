陸本土+1847例「增9死」　江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

▲江蘇江陰獎勵連續五輪參與全員核酸100元人民幣。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委11日通報，新增本土病例302例，新增本土無症狀感染者1545例，合計1847例，新增死亡病例7例，均在上海。此外，江蘇江陰市疫情聯防聯控指揮部昨天（10日）發布關於鼓勵參加全員核酸檢測的公告。文中提到，自公告發布之日起，憑有效紀錄，連續五輪參與全員核酸檢測的獎勵100元（人民幣，約新臺幣442元），以此類推。

通報顯示，新增本土病例302例（上海228例，北京24例，河南22例，廣東10例，青海10例，遼寧4例，浙江2例，福建2例）。新增死亡病例7例，均為本土病例，在上海。

新增本土無症狀感染者1545例（上海1259例，河南67例，遼寧60例，江蘇49例，江西44例，北京13例，廣東10例，青海10例，四川9例，河北5例，浙江5例，吉林4例，廣西3例，湖北2例，貴州2例，山西1例，安徽1例，重慶1例）。

此外，根據「江陰發布」微信公眾號發布的公告，江陰市正處於疫情防控的關鍵時刻，實施區域全員核酸檢測是快速篩查出病毒感染者，盡早阻斷病毒傳播鏈的有效手段。

除了提到上述獎勵措施外，公告也提到，黃碼人員等重點風險人群必須按照相關規定進行核酸檢測，違者依法依規從嚴處理；對繼續無故不參加核酸檢測的，蘇康碼一律標記為黃碼同時門鈴碼賦紅色警示，社會信用紀錄予以扣分；期間不及時補採補檢核酸的，將視情延長黃碼轉碼週期；對2次及以上未參加核酸檢測的，自費集中隔離，並依法依規懲處；對拒不配合、不按規定參加核酸檢測，擾亂秩序、瞞報、謊報、偽造信息的人員，依法依規嚴肅處理。