竹市+1312　限定族群第四劑疫苗5／16開打

▲新竹市新日新增1312例本土確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（15）日新增1,312名確診個案，今（111）年以來累積8,921名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有81人，居家照護者為5,934人、居家隔離者為837人。

衛生局提醒，指揮中心宣布自5月14日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，除透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，管道新增可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣／檢測片至診所或負責居家照護之責任院所請醫師確認，截至今（15）日，本市已有39家診所提供視訊診療服務，如有需求可先電話預約掛號。

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▲限定族群第四劑疫苗將於明日開打。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，周一至週五自行前往新竹市社區篩檢站（上午09-12時、下午13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午09-12時）、馬偕醫院（下午13-16時）、 南門醫院（上午09-12時；下午14-17時），及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

市府說明，指揮中心宣布自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可於接種第3劑滿5個月後，接種第4劑，請符合資格民眾儘速前往竹市合約醫療院所或至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。

市府提醒，5/16至5/20本市持續開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請符合資格民眾多加預約前往接種。

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