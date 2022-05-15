　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹市+1312　限定族群第四劑疫苗5／16開打

▲0515新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市新日新增1312例本土確診。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（15）日新增1,312名確診個案，今（111）年以來累積8,921名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有81人，居家照護者為5,934人、居家隔離者為837人。

衛生局提醒，指揮中心宣布自5月14日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，除透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，管道新增可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣／檢測片至診所或負責居家照護之責任院所請醫師確認，截至今（15）日，本市已有39家診所提供視訊診療服務，如有需求可先電話預約掛號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0515新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲限定族群第四劑疫苗將於明日開打。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，周一至週五自行前往新竹市社區篩檢站（上午09-12時、下午13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午09-12時）、馬偕醫院（下午13-16時）、 南門醫院（上午09-12時；下午14-17時），及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

市府說明，指揮中心宣布自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可於接種第3劑滿5個月後，接種第4劑，請符合資格民眾儘速前往竹市合約醫療院所或至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。

市府提醒，5/16至5/20本市持續開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請符合資格民眾多加預約前往接種。

►1歲女兒遭護理師誤剪手指！母怒：這是該犯的錯嗎...醫院回應了

►老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉　稽查結果出爐

►高中生被「九宮格」與媽在家困火場　爸隔空指引助妻兒逃過一劫

►在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金　2類人領不到超殘念

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
醫揭「化痰藥」能減少4成死亡率！　陳時中這樣說
快訊／2歲童確診搶救7hrs不治　基隆衛生局還原過程
快訊／各界喊高中以下「停課至學期末」　指揮中心這樣說
快訊／2歲童高燒42度送醫不治　指揮中心回應
快訊／全面「快篩陽=確診」未達共識！　陳時中曝可行方向
快訊／統一獅陳韻文等5人確診！　餅總隔離
快訊／2歲以下幼兒「快篩陽」可視確診！　不需PCR
快訊／綠色通道加速拿藥　「1類人」快篩陽可直接給藥
快訊／陳時中：打滿3劑快篩陰免隔離「還未達共識」
快訊／中央緊急與地方討論防疫措施　柯文哲給「四點建議」
快訊／中重症增125人！　19死有8人沒接種疫苗
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

二哈便祕尷尬卡路中！　駕駛：等你拉完我再過

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

LIVE／北市＋11701例！向中央提4建議　柯文哲視察中正紀念堂車來速

他中樂透暴富下場超慘！短短7年妻離子散　剃頭出家卻罹癌病逝

快訊／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防局出動20車47人馳援

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

快訊／新北再增2處PCR篩檢站　居家照護今破11萬人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了…再抖：他花錢封口

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

今增19死！本土+68732　另增37例境外

大家都快篩陽了！　醫揭這類人的「最後救生圈」

喉嚨痛到像刀割！確診者聽「1句話」最火大

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

本土增68732「雙北都破萬」！

前台大醫：「這1類人」快篩要隨時備2支！原因曝光

第四劑明開打！6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

管委會塑膠布封死居隔父女　確診爸發6聲明

更多熱門

相關新聞

2年前快篩研發預算2314萬沒成果？陳時中回應了

2年前快篩研發預算2314萬沒成果？陳時中回應了

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15日）提到，有人質疑國衛院在109/1~110/6的特別預算，有2314萬元進行快篩試劑的研發，說過程跟結果怎樣了，必須做4點澄清。

本土增68732「雙北都破萬」！

本土增68732「雙北都破萬」！

教育部明起配發「50萬劑快篩」至各縣市！

教育部明起配發「50萬劑快篩」至各縣市！

專家：香港兩周後可能爆發第六波疫情

專家：香港兩周後可能爆發第六波疫情

65歲以上快篩陽可能直接給藥

65歲以上快篩陽可能直接給藥

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情疫苗快篩實名制

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌拍板明起鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

確診喉痛爆！醫推5種「靠自己療法」

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面