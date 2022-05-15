快訊／本土增68732「雙北都破萬」！　有11縣市超過千例

記者許展溢／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（15日）公布本土新增68732例，其中又以新北市最多22891，台北市11701例，有11縣市也都超過千例。
▲指揮中心公布5/15確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之68732例本土病例，為32,706例男性、36,003例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(22,891例)、臺北市(11,701例)、桃園市(9,675例)、臺中市(4,029例)、高雄市(3,882例)、臺南市(2,474例)、基隆市(2,122例)、新竹縣(1,871例)、宜蘭縣(1,871例)、彰化縣(1,408例)、新竹市(1,312例)、屏東縣(1,299例)、花蓮縣(1,065例)、苗栗縣(883例)、雲林縣(649例)、南投縣(466例)、嘉義縣(368例)、臺東縣(332例)、嘉義市(193例)、金門縣(120例)、澎湖縣(115例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。
▲本土今新增68732例。（圖／記者呂佳賢攝）
指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案及具慢性病史、8例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月12日，死亡日期介於5月7日至5月13日。
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