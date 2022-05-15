快訊／本土增68732「雙北都破萬」！　有11縣市超過千例

彰化縣政府公布15日新增1408確診案例，縣長王惠美表示，近5日核酸檢測陽性率為49.96%，核酸檢測累計陽性率2.83%，已完成核酸檢測人數38萬5642人，居家抗原快篩人數10萬2209人，居家抗原快篩累計陽性率0.05%，居家隔離中人數2792人，累計居家隔離人數1萬7242人，確診數10655人，平均每位確診者居家隔離人數2人。