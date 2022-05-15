　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中央邀地方視訊討論防疫新制　65歲以上快篩陽非居隔居檢自主防疫者可能直接給藥

▲口服抗病毒藥物Paxlovid送抵台南市供藥「核心藥局」安南區建壽藥局，台南市藥師公會隨即調撥至各區的「衛星藥局」來提供確診者調劑領藥服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中央流行疫情指揮中心邀集各縣市政府召開視訊會議，可能推動對65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心15日上午邀集各縣市政府召開視訊會議，會中針對「居家隔離與接觸者匡列新制」、「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」這兩項議題進行細節討論，中央可能推動65歲以上快篩陽非居隔居檢自主防疫者，直接給抗病毒藥。

▲台南市長黃偉哲為血液透析機構和住宿式長照機構等第一線工作人員防護裝備、快篩試劑等數量，向中央「請求支援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央指揮中心社區防疫組說明：「居家隔離與接觸者匡列新制」的原則，目前密切接觸者匡列對象為「同住親友」，需進行3+4隔離，但依據現行研究結果，完整接種疫苗者，染疫與傳播染機率較低，因此建議「完成3劑疫苗接種者」可以免居隔，直接進行「自主防疫」或「自主健康管理7天」，各縣市對此議題熱烈討論。

▲台南市長黃偉哲為血液透析機構和住宿式長照機構等第一線工作人員防護裝備、快篩試劑等數量，向中央「請求支援」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，中央指揮中心醫療應變組則說明「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的構想，根據統計，因民眾實際染疫後最快2至3天，妥善採驗才有機會快篩陽，而從「快篩陽性」到「PCR確診」再到「用藥臨床期程」，可能已逾5天黃金投藥期，因此，才會研擬65歲以上快篩陽且非居隔/居檢/自主防疫者，能開立口服抗病毒藥物。，中央指揮中心表示最快下週一會有相關結果宣布。

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
醫揭「化痰藥」能減少4成死亡率！　陳時中這樣說
快訊／2歲童確診搶救7hrs不治　基隆衛生局還原過程
快訊／各界喊高中以下「停課至學期末」　指揮中心這樣說
快訊／2歲童高燒42度送醫不治　指揮中心回應
快訊／全面「快篩陽=確診」未達共識！　陳時中曝可行方向
快訊／統一獅陳韻文等5人確診！　餅總隔離
快訊／2歲以下幼兒「快篩陽」可視確診！　不需PCR
快訊／綠色通道加速拿藥　「1類人」快篩陽可直接給藥
快訊／陳時中：打滿3劑快篩陰免隔離「還未達共識」
快訊／中央緊急與地方討論防疫措施　柯文哲給「四點建議」
快訊／中重症增125人！　19死有8人沒接種疫苗
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

中午前賣出13萬2671人份！實名快篩試劑1000家藥局已完售

醫揭「化痰藥」能減少4成死亡率！　陳時中：會請專家討論

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

中午前賣出13萬2671人份！實名快篩試劑1000家藥局已完售

醫揭「化痰藥」能減少4成死亡率！　陳時中：會請專家討論

快訊／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防局出動20車47人馳援

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

快訊／新北再增2處PCR篩檢站　居家照護破11萬人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了…再抖：他花錢封口

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

陸專家提議「一邊生產一邊隔離」　工人住廠旁板房「保住產業鏈」

五味魚皮是亮點！華西街「01」號台式握壽司　一賣就是30個年頭

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

大家都快篩陽了！　醫揭這類人的「最後救生圈」

今增19死！本土+68732　另增37例境外

喉嚨痛到像刀割！確診者聽「1句話」最火大

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

前台大醫：「這1類人」快篩要隨時備2支！原因曝光

本土增68732「雙北都破萬」！

第四劑明開打！6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

管委會塑膠布封死居隔父女　確診爸發6聲明

更多熱門

相關新聞

LIVE／新冠口服藥綠色通道將上路　陳時中最新說明

LIVE／新冠口服藥綠色通道將上路　陳時中最新說明

台灣本土疫情持續延燒，中央流行指揮中心今（15）天要和各縣市政府研議藥物發放「綠色通道」，讓染病民眾能更即時取得口服藥物。有關疫情最新變化與綠色通道實施細節，指揮官陳時中將於下午記者會中說明。

剛確診就被房東趕！網全指1關鍵：別走

剛確診就被房東趕！網全指1關鍵：別走

台南環保局員工臉書PO確診偏方　衛生局要查

台南環保局員工臉書PO確診偏方　衛生局要查

黃偉哲替第一線人員發聲請求撥補支援

黃偉哲替第一線人員發聲請求撥補支援

桃市府採購10萬劑唾液快篩　今發放4千劑給幼兒園

桃市府採購10萬劑唾液快篩　今發放4千劑給幼兒園

關鍵字：

台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌拍板明起鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

確診喉痛爆！醫推5種「靠自己療法」

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面