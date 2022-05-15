中央邀地方視訊討論防疫新制　65歲以上快篩陽非居隔居檢自主防疫者可能直接給藥

▲中央流行疫情指揮中心邀集各縣市政府召開視訊會議，可能推動對65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心15日上午邀集各縣市政府召開視訊會議，會中針對「居家隔離與接觸者匡列新制」、「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」這兩項議題進行細節討論，中央可能推動65歲以上快篩陽非居隔居檢自主防疫者，直接給抗病毒藥。

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中央指揮中心社區防疫組說明：「居家隔離與接觸者匡列新制」的原則，目前密切接觸者匡列對象為「同住親友」，需進行3+4隔離，但依據現行研究結果，完整接種疫苗者，染疫與傳播染機率較低，因此建議「完成3劑疫苗接種者」可以免居隔，直接進行「自主防疫」或「自主健康管理7天」，各縣市對此議題熱烈討論。

另外，中央指揮中心醫療應變組則說明「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的構想，根據統計，因民眾實際染疫後最快2至3天，妥善採驗才有機會快篩陽，而從「快篩陽性」到「PCR確診」再到「用藥臨床期程」，可能已逾5天黃金投藥期，因此，才會研擬65歲以上快篩陽且非居隔/居檢/自主防疫者，能開立口服抗病毒藥物。，中央指揮中心表示最快下週一會有相關結果宣布。