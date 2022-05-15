　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳「2年前快篩研發預算2314萬」沒成果　指揮中心4點澄清

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15日）提到，有人質疑國衛院在109/1~110/6的特別預算，有2314萬元進行快篩試劑的研發，說過程跟結果怎樣了，必須做4點澄清。

陳時中說，國衛院跟預醫所共同研發SARS單株抗體為基礎，挑選辨識嚴重特殊傳染病肺炎病毒之抗體，並將此抗體技轉給廠商進行抗原快篩試劑產製，大家都可以授權公開說明會，將技術移轉國內5組產業團隊，由廠商進行後續開發量產工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心5/15公布快篩試劑研發預算說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/15公布快篩試劑研發預算說明。（圖／指揮中心提供）

陳時中強調，有兩家在110年取得核准製造許可，其中有一家廠商已經進行EUA申請，這是過程跟成果。

指揮中心4點澄清如下：

1. 「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

2. 「傳染病防治法」第 9 條：利用傳播媒體發表傳染病流行疫情或中央流行疫情指揮中心成立期間防治措施之相關訊息，有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞，經主管機關通知其更正者，應立即更正。

3. 「傳染病防治法」第 63 條：散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。

4. 「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
醫揭「化痰藥」能減少4成死亡率！　陳時中這樣說
快訊／2歲童確診搶救7hrs不治　基隆衛生局還原過程
快訊／各界喊高中以下「停課至學期末」　指揮中心這樣說
快訊／2歲童高燒42度送醫不治　指揮中心回應
快訊／全面「快篩陽=確診」未達共識！　陳時中曝可行方向
快訊／統一獅陳韻文等5人確診！　餅總隔離
快訊／2歲以下幼兒「快篩陽」可視確診！　不需PCR
快訊／綠色通道加速拿藥　「1類人」快篩陽可直接給藥
快訊／陳時中：打滿3劑快篩陰免隔離「還未達共識」
快訊／中央緊急與地方討論防疫措施　柯文哲給「四點建議」
快訊／中重症增125人！　19死有8人沒接種疫苗
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

疫情燒進羅東公所！鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

LIVE／北市＋11701例！向中央提4建議　柯文哲視察中正紀念堂車來速

他中樂透暴富下場超慘！短短7年妻離子散　剃頭出家卻罹癌病逝

快訊／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防局出動20車47人馳援

剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

快訊／新北再增2處PCR篩檢站　居家照護今破11萬人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了…再抖：他花錢封口

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

大家都快篩陽了！　醫揭這類人的「最後救生圈」

今增19死！本土+68732　另增37例境外

喉嚨痛到像刀割！確診者聽「1句話」最火大

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

前台大醫：「這1類人」快篩要隨時備2支！原因曝光

本土增68732「雙北都破萬」！

第四劑明開打！6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

管委會塑膠布封死居隔父女　確診爸發6聲明

更多熱門

相關新聞

竹市+1312　限定族群第四劑疫苗明開打

竹市+1312　限定族群第四劑疫苗明開打

新竹市今（15）日新增1,312名確診個案，今（111）年以來累積8,921名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有81人，居家照護者為5,934人、居家隔離者為837人。

本土增68732「雙北都破萬」！

本土增68732「雙北都破萬」！

專家：香港兩周後可能爆發第六波疫情

專家：香港兩周後可能爆發第六波疫情

65歲以上快篩陽可能直接給藥

65歲以上快篩陽可能直接給藥

台南環保局員工臉書PO確診偏方　衛生局要查

台南環保局員工臉書PO確診偏方　衛生局要查

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心陳時中本土病例確診染疫

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌拍板明起鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

確診喉痛爆！醫推5種「靠自己療法」

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面