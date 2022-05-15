「鶯歌8.8萬人沒篩檢站」　卓冠廷請新北幫忙：失衡防疫資源配置

▲卓冠廷的辦公室近來接到許多鶯歌民眾的電話，抱怨沒有篩檢站。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨議員參選人卓冠廷表示，他的辦公室近來接到許多鶯歌鄉親的抱怨電話，鶯歌像是被新北市府遺忘，8.8萬人口卻沒有一個社區或醫院篩檢站，也沒有可以做採檢的診所。他特別拜託新北市長侯友宜，幫幫8.8萬人口的鶯歌。

卓冠廷表示，從四月初疫情剛開始嚴重的時候，侯友宜見到某日確診人數減少，認為是疫情正在下降，他當時就提醒，恐是篩檢塞車或是公衛能量不足，呼籲新北市政府準備好應變的量能，因為恩主公醫院承載了三峽、鶯歌、南樹林民眾的PCR採檢量，導致大排長龍。

卓冠廷說，依現況新北市在恩主公醫院這裡，看起來像是設了兩個篩檢站，一個在急診，一個在門診前，地址看起來不一樣，但就是在醫院的前門和後門，導致鶯歌、三峽，甚至南樹林有採檢需求的市民，幾乎每天都擠爆恩主公周圍。

卓冠廷說，整個新北市，侯友宜說全國最多36處篩檢站（18個醫院篩檢站+18個社區篩檢站），不過在比對之後發現，18個社區篩檢站其中有12個是設立在原本醫院篩檢站旁，新北市的總量雖不算少，但差在篩檢地點的配置沒有散到各社區。

對鶯歌8.8萬民眾，卓冠廷說，這次Omicron疫情確診數遠超過去年Alpha，不只沒有篩檢站，連打疫苗的診所都只有2間，這是一個失衡的防疫資源配置，他建議侯友宜、衛生局長陳潤秋、包括指揮中心能盡快處理這個問題。