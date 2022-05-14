桃園+9482！65歲以上確診585例　「3合1」綠色通道擴大年齡限制

▲0514桃園防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

今（14）日指揮中心公布全國新增6萬3964例確診個案，其中桃園市新增9482例，市長鄭文燦在疫情記者會上表示，確診人數比昨天上升5%，其中65歲以上長者585例，佔確診比6.82％；目前累積居家照顧者80773人，完成視訊診療相關服務3萬3775件，已有82%的確診民眾以居家照護的方式聯繫上醫院或診所。下周二起，市府會在9個採檢站都設置3合1綠色通道，年齡範圍擴大到讓6歲以下幼兒，及65歲以上長者接受服務。

在6歲以下幼兒就醫方面，目前有3家醫院投入幼兒緊急就醫綠色通道，包含部立桃園醫院，龍潭的國軍桃園總醫院、榮總桃園分院。此外，市府另設9個社區採檢站，其中有桃園區中路採檢站、中壢龍岡採檢站2站提供老、幼的3合1綠色通道，包括PCR採檢，醫師看診和拿藥服務，目前年齡限制為3歲以下，75歲以上，下周2會擴大9個採檢站都設置3合1綠色通道，年齡範圍擴大到讓6歲以下幼兒，及65歲以上長者接受服務。目前醫院、診所、社區共30個採檢站，每天採檢量能超過1萬4到1萬5之間，1月至今已採檢超過80萬人次。

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昨天桃園啟動防疫關懷包快譯通制度，由確診者託非同住親友攜帶身分證或健保卡、確診健保快易通的證明就能領取防疫關懷包，另外也能以市民卡的LINE預先登記，到現場出示QR code領取。截至下午1點半為止，市民卡LINE登記領取，已有1萬405位，已領取者有6768位。關懷包內容包括生活物資和5劑快篩，發放地點除八德區在八德1號社會住宅興仁市民活動中心，其他都在區公所廣場領取。

另外，在自主疫調的部分，因疾管署正在修改相關資訊系統，完成上傳審查的時間有所延遲，民眾將於今、明、後3天收到電子版居家隔離書和手機簡訊。