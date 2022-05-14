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社會 社會焦點 保障人權

花蓮台9線小貨車鬼切被撞側翻　賓士車頭毀駕駛「人間蒸發」

▲▼賓士車車頭全毀，但車內空無一人，員警拉起警戒線保全現場。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼賓士車車頭全毀，但車內空無一人，員警拉起警戒線保全現場。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣新城鄉14日上午近11點發生一起離奇車禍，營業小貨車於路旁駛出欲往台9線南下直行，與一輛賓士發生擦撞，小貨車受撞擊旋轉一圈半後側翻撞上安全島上，而賓士車頭全毀噴向路旁民宅隔牆，奇怪的是警方獲報趕到現場，只發現賓士駕駛竟然人間蒸發。

▲▼賓士車車頭全毀，但車內空無一人，員警拉起警戒線保全現場。（圖／新城分局提供，下同）

肇事地點在新城鄉康樂村台九線與康樂三街路口處，一位年約48歲方姓男子駕駛營業小貨車於路旁駛出欲往台9線南下直行，不慎與一台直行的賓士發生擦撞，導致營業小貨車撞上中央分隔島，賓士則撞上路旁公車站，而且車頭毀損。

▲▼賓士車車頭全毀，但車內空無一人，員警拉起警戒線保全現場。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼小貨車受撞擊後側翻在安全島上。

警方表示，抵達現場發現自小客車駕駛已不在現場，但車上留有血跡，小貨車駕駛並無明顯外傷，僅稱「有點頭暈」，隨即由救護車送往國軍花蓮醫院就醫，駕駛酒測值為0。

▲▼賓士車車頭全毀，但車內空無一人，員警拉起警戒線保全現場。（圖／新城分局提供，下同）

隨後員警以車追人，經警方通知車主母親到場表示，車主為年約29歲的連姓男子；與此同時警方接獲民眾致電表示，在康樂產業道路看到1名受傷的路倒男子，目前已將該男子送往門諾醫院救治。

新城分局表示，鑑識小隊已完成現場採證，由於連姓男子因身體不適無法接受酒測，已在第一時間向花蓮地方檢察署申請鑑定許可書，請醫院抽血檢驗酒精濃度，以保存證據釐清肇責。後續也將通知肇事連姓男子到案說明，並依刑法肇事逃逸函送花蓮地方檢察署偵辦。

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