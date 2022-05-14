學生本土單日+4663！總數超過7.6萬人　全台2144所園校停課

▲今天本土生新增？例確診，圖為之前校園消毒畫面。（圖／北商大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部今（14日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園暴增4666人確診，除3人境外生，其餘4663人都是本土學生，本土生累計確診總數來到7.6萬餘人，其中光是國小學生就有接近2.6萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2144所園校停課，較昨天增加217所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天7萬1659例，今天來到7萬6322例，單日新增4663例，為5天來首度單日確診低於5千例，4663例當中，包括大專校院新增1149例、高中797例、國中485例、小學生1475例、幼兒園1475例，國小為6天單日新增低於2千例；境外生部分，今天新增3例，確診總數來到781例。

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▲今天本土學生單日新增4663人確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共2144所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加217所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有337所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園139所、國小112校、國中 34校、高級中等學校24校、大專校院28校；另有1807所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園618所、國小 727校、國中215校、高級中等學校 189校、大專校院58校。