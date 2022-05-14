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獨／國中會考創紀錄！雙北二類備用試場逾600間　估全台超過千間

▲▼統測今天登場，今年共有7萬9266人報考，圖為隔離試場。（圖／教育部提供）

▲雙北準備超過600間二類備用試場，給國中會考的居隔、居檢考生，圖為統測隔離試場。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考將在下週末（21、22日）登場，面對確診人數快速飆升，教育部要求各考區至少準備6間第二類備用試場，而對疫情最嚴峻的雙北地區，則提高為至少準備16間，根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，光是雙北就準備超過600間的二類備用試場，推估全台將超過千間二類備用試場，寫下各項大考新高紀錄，也超越統測全台共準備696間隔離試場。

今年國中會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，根據今年會考規定，除確診者不能應考外，在考試期間剛好被匡列為居家隔離、檢疫或自主防疫考生，安排在第二類備用試場，但由於疫情急遽升溫，外界擔心考場數可能不足。

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▲屏東今年國中會考情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同，資料照片）

▲國中會考下週末登場 。（圖／屏東縣政府提供）

根據教育部規劃，今年第二類備用試場，安置居家檢疫、居家隔離、自主防疫及現場臨時出現有發燒、呼吸道症狀考生應試，第二類備用試場以8到20人，依不同類型規劃，安排在不同試場應試，第二類試場自進入考場後，其動線與一般試場區隔。

而教育部國教署除要求各縣市每個考區至少準備6間第二類備用試場，對於北部的疫情熱區，則提高到至少準備16間二類備用試場，根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，台北市共有25個考區，原先只準備約140個二類備用試場，在教育部要求下，台北市將二類備用試場提高到344間，新北市也準備274間，光是雙北共準備618間，雙雙寫下歷年各項大考新高紀錄。

新北市教育局指出，為兼顧應考權益及降低國九學生移動風險，新北市已授權各國高中在會考前1到2週，進行居家學習與線上教學，以降低感染風險，而新北教育局也根據教育部規劃，在新北市29個考場學校增置至少6間第二類備用試場，另經再次盤點各校可為試場使用教室情形，並衡酌各區疫情發展趨勢、應考人數等，在各考場學校共增置274間第二類備用試場作為因應。

新北教育局指出，將以行政區整合第二類備用試場開設量，若應試期間原考場學校容納量不足時，將以鄰近考場學校支援，並已擬定各區備用試場不足支援的考場學校分配次序。

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