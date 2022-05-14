教部補助大學照護宿舍每床「1萬→2萬元」　學生交通費全額補助

▲教育部將補助大學照護宿舍費用，每床從1萬提高為2萬元，學生交通費則是全額補助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

由於疫情嚴峻，教育部昨（13日）下午召開大專防疫長會議，同意大學全面遠距到學期末，也因學生確診人數急遽增加導致大學衍生不少亂象，教育部昨也宣布，學校協助確診學生及密切接觸者返家，教育部會補助全額交通費，若學生有困難，學校先墊付，而學校在整備符合規定的「照護宿舍」後，教育部補助金額將從每床1萬提高為2萬，而健康學生若因此暫時調度居住一般旅館，教育部將補助每位學生每日1千元，但學生不用負擔費用。

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部昨傍晚公布最新統計資料，截至昨天17時30分為止，校園暴增6942人確診，除4人境外生，其餘6938人都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過7萬人，其中光是國小學生就有2.4萬人確診，大學則有1.5萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1927所園校停課，較前天增加18所園校。

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因應疫情變化，教育部昨天下午召開大專防疫長會議，同意大專校院符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末，台師大昨晚開出大專校院第一槍，今早台科大也宣布跟進。

▲台師大率先宣布遠距教學到學期末。（圖／記者許敏溶攝）

此外，由於近期大學學生確診個案頻傳，教育部長潘文忠在5月初曾表示，確診和居隔住宿生以就近返家照顧為原則，為鼓勵上述學生返家，包括行李運費、返家的交通費等費用，可以實報實銷。

不過，近期國立台北護理健康大學卻傳出，一名學生因為室友確診被匡居隔，快篩陰性學校卻要求「3+4」期間不能回宿舍，校方堅持要學生先墊萬元搭防疫小黃返家或住防疫旅館，引發學生不滿。

對面大學宿舍問題，昨天的防疫長會議上，教育部也指示，學校要協助確診學生及密切接觸者返回家中，教育部將會補助全額交通費，若學生有困難，學校先墊付，而學校在整備符合規定的「照護宿舍」後，教育部補助金額將從每床1萬元，提高為每床2萬元，而健康學生若因為學校暫時調度而住到一般旅館，教育部將補助每位學生每日1千元，但學生仍不用負擔費用。