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杉原海灣更潔淨！富山保育區完成污水接管　放流2.4萬尾魚苗

▲▼富岡保育區內完成污水接管工程，縣府辦理流放2萬4千尾嘉鱲魚苗活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼富岡保育區內完成污水接管工程，縣府辦理流放2萬4千尾嘉鱲魚苗活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府致力於維護環境及生態保育，為優化富山漁業資源保育區水質，完成周圍共17戶商家污水管線接管，工程於14日完工，並進行2萬4千尾嘉鱲魚苗放流活動。

▲▼富岡保育區內完成污水接管工程，縣府辦理流放2萬4千尾嘉鱲魚苗活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴帶領流放魚苗。

縣長饒慶鈴表示，此次工程為2005年劃設保育區後的首例污水接管，未來周遭生活廢污水都將過濾處理後再排放，讓杉原海灣能更潔淨，具有生態及永續性指標，同時進行魚苗放流，是為維護海洋資源盡一份心力。

▲▼富岡保育區內完成污水接管工程，縣府辦理流放2萬4千尾嘉鱲魚苗活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴提到，富山漁業資源保育區近幾年是台東必玩景點，年遊客量近40萬人，恐造成公共衛生及廢水等問題，因此縣府積極推動「富山漁業資源保育區水與環境改善工程」，投入約1500萬元經費，進行富山保育區公有污水管線接管、公共廁所整建、遊園木棧平台修繕等工程，近日為保育區內全數共17戶商家完成污水接管，共達520公尺，使廢汙水經處理後再排放，解決保育區水質問題及維護海洋環境。

▲▼富岡保育區內完成污水接管工程，縣府辦理流放2萬4千尾嘉鱲魚苗活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼家長帶小朋友共同參與。

同時為保育及永續利用海洋生態系，台東是全國唯一簽署SDGs14「海洋生態系」縣市，縣府除每年定期召募潛水員協助清理海底垃圾，成立3組淨海聯盟，包括漁船為主的環保艦隊、潛水員為主的潛海戰將，及由民眾、社區居民組成的海洋巡守隊，以維護海洋資源永續發展為目標，也加強取締污染海域行為，並呼籲遊客配合避免使用化學防曬乳。

▲▼富岡保育區內完成污水接管工程，縣府辦理流放2萬4千尾嘉鱲魚苗活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府自2020年起移植硨磲貝，復育存活率達9成，成為本島第一個硨磲貝復育成功的地區。今日縣府再攜手臺東區漁會、台東大學等單位，將2萬4千尾嘉鱲魚苗進行放流，饒慶鈴也前往富山漁業資源保育區參與，邀請台東大學學生，駐地機關、民間團體等代表共襄盛舉，加強漁業資源保育教育宣導，建立民眾對漁業資源保育共識，為保育工作盡一份心力。

杉原灣海域礁石海岸近2公里，潮間帶長達數百公尺，除縣府近期力推的水上活動外，珊瑚礁環境非常適合放流魚苗生棲成長，同屬杉原灣海域的富山漁業資源保育區，為全國最具保育有成海洋保護區，因此縣府對於當地的水域與漁業的環境改善列為重要施政目標，除了放流魚苗、復育海洋生物，縣府也培訓在地生態導覽員，未來將持續投入資源，發展重視海洋生態永續保育的生態旅遊，達到環境永續目標。
 

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