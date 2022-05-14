2022東浪嘉年華　5／14至5／28盛大登場

▲「2022 東浪嘉年華」5/14-5/28盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2022東浪嘉年華」14日正式展開，縣長饒慶鈴與現場貴賓一同以「逐浪杉原．揚帆啟動」宣告活動正式啟動，長達15天一連串的精采活動及體驗，歡迎民眾來享受杉原灣不同的沙灘及海域樂趣。

交觀處長余明勳表示，東浪嘉年華連續15天以4大系列活動主題【沙灘遊憩活動】、【海域遊憩活動】、【藍色公路微旅行】、【杉原之心－海洋生態繪本展】提供民眾最消暑的沙灘派對，規劃15項沙灘及海域活動，近千人報名，高達9項活動為免費參加，所有項目一開放報名立即額滿，尤其沙灘排球挑戰賽還特別加開組數，可見在台東慢經濟政策下，戶外運動觀光，更符合旅客追求健康養生、親近大自然旅遊的需求。目前受到梅雨季來襲影響，週末14、15日部分活動取消，其他活動再視天候狀況而定。

活動將帶領民眾體驗多項無動力、無汙染的水上載具，SUP立槳、獨木舟、帆船、風浪板等海域遊憩活動，希望將低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒，此外還有5/20-5/22的沙灘電影院，卑南鄉公所加碼贈送參加民眾爆米花及飲料，還有親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等活動。

今年首次加入【藍色公路微旅行】正式啟航，安排3項遊程規劃：海上SUP悠遊半日遊、海洋漁場秘境半日遊、海上泳池樂活半日遊，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊沿海北上至都蘭鼻，讓民眾搭配不同的海上體驗，享受東海岸蔚藍之美。

另外，受矚目的是全台首次亮相的「大洋支架舟Outrigger Canoe」。縣府指出，台東是南島航海文化起源的原鄉，與南島語族密不可分，特別從夏威夷引進大洋支架舟，在東浪嘉年華活動期間展示及介紹，讓來自夏威夷的大洋支架舟在東海岸扎根，讓民眾感受台東多元海洋城市面貌及獨特文化色彩。