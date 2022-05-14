　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022東浪嘉年華　5／14至5／28盛大登場

▲「2022 東浪嘉年華」5/14-5/28盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「2022 東浪嘉年華」5/14-5/28盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2022東浪嘉年華」14日正式展開，縣長饒慶鈴與現場貴賓一同以「逐浪杉原．揚帆啟動」宣告活動正式啟動，長達15天一連串的精采活動及體驗，歡迎民眾來享受杉原灣不同的沙灘及海域樂趣。

交觀處長余明勳表示，東浪嘉年華連續15天以4大系列活動主題【沙灘遊憩活動】、【海域遊憩活動】、【藍色公路微旅行】、【杉原之心－海洋生態繪本展】提供民眾最消暑的沙灘派對，規劃15項沙灘及海域活動，近千人報名，高達9項活動為免費參加，所有項目一開放報名立即額滿，尤其沙灘排球挑戰賽還特別加開組數，可見在台東慢經濟政策下，戶外運動觀光，更符合旅客追求健康養生、親近大自然旅遊的需求。目前受到梅雨季來襲影響，週末14、15日部分活動取消，其他活動再視天候狀況而定。

活動將帶領民眾體驗多項無動力、無汙染的水上載具，SUP立槳、獨木舟、帆船、風浪板等海域遊憩活動，希望將低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒，此外還有5/20-5/22的沙灘電影院，卑南鄉公所加碼贈送參加民眾爆米花及飲料，還有親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等活動。

今年首次加入【藍色公路微旅行】正式啟航，安排3項遊程規劃：海上SUP悠遊半日遊、海洋漁場秘境半日遊、海上泳池樂活半日遊，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊沿海北上至都蘭鼻，讓民眾搭配不同的海上體驗，享受東海岸蔚藍之美。

另外，受矚目的是全台首次亮相的「大洋支架舟Outrigger Canoe」。縣府指出，台東是南島航海文化起源的原鄉，與南島語族密不可分，特別從夏威夷引進大洋支架舟，在東浪嘉年華活動期間展示及介紹，讓來自夏威夷的大洋支架舟在東海岸扎根，讓民眾感受台東多元海洋城市面貌及獨特文化色彩。

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
林秀琴全家確診「女兒持續高燒40度」！冒雨排PCR
要求「偽造快篩陰證明」！護理妹拒絕被酸正義魔人
雙北「再加1縣市」累計破10萬　確診地圖曝光
妹子「兩度確診」症況曝！　網跪見強者：金鐘罩護體
今晚空檔「這時間點」再迎大雨！　連3天暴跌10°C
「複保險條款」導火線！染疫領20萬以上　真實案例曝
外送員見「大門旁1設計」驚呼專業　同行狂讚：優質客人
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西螺防火宣導隊分隊今正式成立　首任分隊長將率35成員深入地方防災

富山漁業資源保育區污水管線接管　杉原灣放流2.4萬尾魚苗

消防安全零容忍法規素養再提升　南消四大隊持續辦理安檢人員教育訓練

2022東浪嘉年華　5／14至5／28盛大登場

台南歸仁文化中心重啟　黃偉哲歡迎踴躍參與在地藝文讓生活更有味

村里長防疫奔波也要顧環保　　雲林392村里辦公處獲贈電動機車

台南市國三生14日起全面線上教學　教育局：請同住家人一起守護會考順利

陳吉仲雲林座談海口願景　蘇治芬：盼官民攜手實現「海洋牧場」

台東14年來第一場！中職33年例行賽　3500張回饋票5分鐘秒殺

3年爭取4.4億提升偏鄉飲用水　台東加津林部落終有自來水

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

西螺防火宣導隊分隊今正式成立　首任分隊長將率35成員深入地方防災

富山漁業資源保育區污水管線接管　杉原灣放流2.4萬尾魚苗

消防安全零容忍法規素養再提升　南消四大隊持續辦理安檢人員教育訓練

2022東浪嘉年華　5／14至5／28盛大登場

台南歸仁文化中心重啟　黃偉哲歡迎踴躍參與在地藝文讓生活更有味

村里長防疫奔波也要顧環保　　雲林392村里辦公處獲贈電動機車

台南市國三生14日起全面線上教學　教育局：請同住家人一起守護會考順利

陳吉仲雲林座談海口願景　蘇治芬：盼官民攜手實現「海洋牧場」

台東14年來第一場！中職33年例行賽　3500張回饋票5分鐘秒殺

3年爭取4.4億提升偏鄉飲用水　台東加津林部落終有自來水

温昇豪、曾珮瑜《夢遊樂園》當假面夫妻　王渝萱《小藍》探索情慾

德僑圈「權勢性騷」投訴陳情蔡英文　駐德代表謝志偉回應了

搶先看！台南最潮飲料店「搖滾加加」進駐海岸最美玻璃屋　暑假試營

嘉義透天厝火警救出祖孫「才知是確診者」　急送醫院檢查

玖壹壹健志IG突開砲！　曝女友「最美化妝師」Mia私下真實面

林秀琴全家確診「女兒持續高燒40度」！　無助奔醫院…冒雨排PCR

「風紀股長汪」深夜驚醒爬起床　靜靜站角落催促：幾點了還不睡？

地方媽媽就是強！　「人肉影印機」手繪幼兒園教材...家長全跪了

買20年華廈！入住「秒收檢舉通知」　她查看整棟樓：都違規

完美富二代卻有致命缺點　胡宇威《亞當》開播現驚悚惡夢

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

單親媽「帶發燒兒排急診」台中回應

全台唯一　「魷魚蘿蔔乾」可做4吃料理

國道三號南北291公里同時連環車禍！

民眾控地籍重測毀損民宅地板

桃園繡球花季5/14-15消費滿500　現場抽獎

屏東縣槍擊+撞車毀損事件　屏警「屏安專案」強力掃蕩黑幫

女警祈求查案順利立即秒破竊案　

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

富基漁港時尚藝廊　輔大設計師展海洋美學

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

桃園26處接種站這三天施打疫苗

台南市國三生14日起全面線上教學

2022中華職棒重返台東　縣民回饋票秒殺　全數索取完畢

更多熱門

相關新聞

台東今日+426 縣府呼籲接種疫苗增加保護力降低染疫中重症可能

台東今日+426 縣府呼籲接種疫苗增加保護力降低染疫中重症可能

台東縣14日新增426名確診者，336名民眾戶籍或居住地在台東、90名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-93歲。目前居隔著仍有1610人。

動作要快　台東熱氣球繫留體驗2階段線上預購

動作要快　台東熱氣球繫留體驗2階段線上預購

2022中華職棒重返台東　縣民回饋票秒殺　全數索取完畢

2022中華職棒重返台東　縣民回饋票秒殺　全數索取完畢

豪宅破獲詐騙集團機房　嫌犯供俸五令旗

豪宅破獲詐騙集團機房　嫌犯供俸五令旗

台東今日+348！　饒慶鈴呼籲遵守居隔防疫規範

台東今日+348！　饒慶鈴呼籲遵守居隔防疫規範

關鍵字：

杉原 嘉年華 台東

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

快訊／今增40死！本土狂飆6萬3964例　另增77例境外

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

宣宣懷孕驚染「弓漿蟲危機」憂寶寶畸形背夫偷哭

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

反悔妻拍情慾片！男歌手質問：妳有沒有呻吟？　結束20年婚姻

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

三上悠亞「高清素顏照」真面目現形

快訊／第四劑下週一開打　三類人符合資格

快訊／本土+63964「剩1縣市病例破萬」

更多

最夯影音

更多
Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面