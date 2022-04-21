2022東浪嘉年華5／14登場　「藍色公路」微旅行

▲2022東浪嘉年華5/14-5/28登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「夏天來了就要去海灘消暑一下！」2022東浪嘉年華將於5/14-5/28在杉原灣海水浴場等地盛大登場，縣長饒慶鈴於今(21)日活動記者會中表示，台東有全國最長176公里的海岸線，擁有絕佳條件打造太平洋海域遊憩廊道，獨木舟、風帆和SUP等活動也扎根發展；今年東浪嘉年華包括15項沙灘及海上遊憩活動、娛樂漁船海上導覽體驗等，歡迎想要親海近海的民眾，在防疫規範下，來體驗台東多元的海上活動，邀您暢快一「夏」。



今年活動主題為「東浪迎夏‧水躍杉原」，現場啟動儀式由縣長饒慶鈴及貴賓高喊「酷夏解放」後，將杉原灣海水注入「水火箭」一飛衝天，為「2022東浪嘉年華」揭開序幕。縣長饒慶鈴提到，台東以真實自然的慢經濟模式帶動觀光，天然優美的杉原灣就是辦理海域活動的最佳基礎；杉原灣海水浴場自去年8月重新開放，11月首度舉辦「台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」，包括SUP競速和沙灘排球挑戰賽、親子沙雕及「最美星空音樂會」等活動，獲得熱烈迴響，近日也進行生態導覽培訓課程，開設培力工作坊培育在地導覽員，協助推廣海洋保育及生態旅遊。



▲2022東浪嘉年華5/14-5/28登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府交通及觀光發展處說明，第2屆「2022東浪嘉年華」為期15天，以在太平洋邊揮灑熱血的「台灣沙灘排球挑戰賽」，以及全國唯一開放性水域的「台灣SUP競速挑戰賽」領銜登場，去年廣受好評的大型風箏展演也將在5/14、15兩天在杉原灣妝點蔚藍天空。



為讓民眾在夏天裡感受到杉原沙灘海岸及陽光艷照之美，將分別以海上、沙灘及海上公路3大遊憩體驗熱烈展開，想漫遊於大海的SUP(立式搖槳)、獨木舟、帆船及風浪板體驗活動，或想要以夜宿杉原灣、沙灘電影院、親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等，享受沙灘上的夏日風情。



這次「2022東浪嘉年華」首次加入「藍色公路微旅行」，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊太平洋海岸線至都蘭鼻，同時有海上導覽解說暨海上體驗活動，在初夏時光提供一個輕鬆、悠閒適合闔家出遊的台東藍色公路，讓民眾一睹東海岸之美。