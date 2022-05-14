快訊／新北＋21336　侯友宜曝快篩陽性率高達97.04％

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布國內6萬3964例本土病例，新增40起死亡個案；其中，新北市新增2萬1336例，為全國最多。新北市長侯友宜下午3點舉行記者會表示，統計居家照護執行中10萬3647人，居家隔離列管數2萬5891人，目前新北市仍處在高峰期當中，居家照護、居家隔離等加起來將近15萬人，所有醫事同仁要全力備戰。

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

新北市衛生局說明，中央疫情指揮中心公布今日COVID-19確定病例，2萬1336人採檢陽性，居住地為新北，居家照護執行中10萬3647人，居家隔離列管數2萬5891人。

侯友宜表示，新北市有全國最多、36所篩檢站，總篩檢量達到70萬人次以上；他指出，根據新北聯合醫院篩檢站快篩陽確診率分析，從5月9日至13日，9443人中PCR陽性數9164人，總陽性率高達97.04％，顯示光一個聯醫外面的篩檢站，快篩陽幾乎等同確診個案，所以他一直說「快篩陽視同確診」，呼籲中央聽進第一線工作夥伴的呼籲，快篩陽視同確診不應僅限3類，應該不限對象，省略PCR程序，讓民眾一次到位，及早在醫師評估後給藥、獲得治療。

▼新北市最新疫情資訊。（圖／新北市衛生局提供，下圖同）