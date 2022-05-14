快訊／第四劑下週一開打　三類人符合資格

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布第2次追加劑（第4劑）5月16日開打，適用對象包含65歲以上年長者、長照機構住民、18歲以上免疫力低下等3族群，第2次追加劑與上一次追加劑間隔5個月。

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▲長者接種新冠疫苗。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，由於國內正處於COVID-19廣泛社區流行期間，為降低COVID-19感染後中、重症風險，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP) 2022年第3 次會議決議，建議下列對象接種第一次追加劑間隔5個月後，可接種第二次追加劑，並自5月16日起實施：

(一)65歲以上長者

(二)長照機構住民

(三)18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包含：

1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2.器官移植患者/幹細胞移植患者

3.中度/嚴重先天性免疫不全患者

4.洗腎患者

5.HIV陽性患者

6.目前正使用高度免疫抑制藥物者

7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

前述對象不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna COVID-19疫苗半劑量、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax(目前尚待原廠進口供應) COVID-19疫苗全劑量。

指揮中心進一步說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約85.5%、第2劑約80.6%、追加劑約62.3%，為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者，儘速接種，以降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，符合第二次追加劑接種間隔者，自5月16日起亦可進行接種。若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種，如接種Moderna、高端、BioNTech產生過敏，可接種AZ。另針對65歲以上接種COVID-19疫苗者(包含接種第一、二劑及第一、二次追加劑)，地方政府亦可提供500元(含)以下衛教品之措施至5月31日止。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

▲指揮中心5/14公布接種第2次追加劑對象。（圖／指揮中心提供）

