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「指揮中心職權比總統還大」　前疾管局副局長：違背民主2年多

▲▼指揮中心4/29記者會，發言人莊人祥(左)、指揮官陳時中(中)、醫療應變組副組長羅一鈞(右)說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥(左)、指揮官陳時中(中)、醫療應變組副組長羅一鈞(右)。（圖／指揮中心提供）

記者崔子柔／綜合報導

本土疫情加劇，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜呼籲全面將「快篩陽」視同確診，但遭到指揮中心指揮官陳時中打槍，前疾管局副局長施文儀則認為，Omicron患者有99%是輕症，應立即將新冠輕症及無症狀改列為第四類法定傳染病，解除違背民主的「防疫專制」。

根據《聯合報》報導，施文儀提到，最初成立指揮中心是基於緊急，如今「這種諸多違背民主的狀態，已經實施兩年多，實在太長了」，現在地方政府幾乎都無法在24小時內完成通報、開立居家隔離書，已違反第五類法定傳染病的規定。

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施文儀指出，指揮中心的職權比總統還大，維持這麼長的時間，對民主國家來說相當堪憂，「不該走回頭路」，現在「嚴重特殊傳染性肺炎」已名不符實，應盡快將輕症無症狀列為第四類，讓通報壓力減輕，地方政府就不會繼續被迫違法。

▲淡水區健康人生藥局，下午一點多就有民眾前來排隊購買唾液快篩，每人限買兩劑，不到10分鐘就銷售完▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡水區健康人生藥局開賣唾液快篩，每人限買兩劑，不到10分鐘售完。（圖／記者鄭遠龍攝）

本土單日確診病例超過6萬，雙北皆喊出全面「快篩陽=確診」，不要僅限三類人。指揮中心指揮官陳時中昨（13）日怒駁，快篩仍有7~15％偽陽性，無須隔離不當被限制人身自由，無須服藥卻進行投藥治療，對於不用吃藥的人「吃了有副作用誰負責？」強調不是快就好。

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