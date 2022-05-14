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家長陪同隔離不賠！　高嘉瑜開轟金管會：不要隨業者一起耍賴

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

政府滾動修正防疫指引，衍生防疫保單理賠爭議。金管會保險局長游瓊華11日指陪同隔離為自願隔離，並不在保險契約的理賠範圍內。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，保險公司發明「陪同隔離」新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外，但無論何種原因被匡列隔離，都該一視同仁。高嘉瑜也批評，疫情讓她見識到保險公司的無賴態度，而游瓊華竟與業者站在一起，請金管會不要隨業者一起耍賴，該賠就賠。

民進黨立委林楚茵11日在立法院財委會質詢表示，疫情中有許多家長被迫陪同孩童一起匡列隔離，但保險公司對防疫保單理賠出現不同見解。游瓊華回應，現有的防疫保單設計為被保人遭匡列隔離，才會啟動理賠，但陪同隔離為自願隔離，並不在保險契約的理賠範圍內。

對此，高嘉瑜13日晚間以「家長陪同小孩隔離該賠就賠 保險公司不要再耍賴！」為題在臉書表示，患難見真情、防疫見誠信，此次疫情讓我們見識到保險公司「收保費時都有賠，要理賠時都不賠」這種「能不賠就不賠」的無賴態度。

高嘉瑜說，尤其很多小朋友染疫被隔離，家長不僅是照顧者，更是密切接觸者，理所當然會收到隔離通知書，成為被匡列隔離的對象，但保險公司卻發明「陪同隔離」的新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外。

高嘉瑜認為，重點是無論何種原因被匡列隔離，都叫「隔離通知書」，都該一視同仁，隔離通知書上也沒有「陪同」隔離的名詞，保險公司竟然自己擴張解釋，無視保險契約理賠條款而拒賠。

高嘉瑜批評，施瓊華竟也站在業者這邊，認為「陪同隔離」不應理賠，甚至以金融評議中心一件，父母確診但因需要照顧小孩，而申請小孩也要匡列隔離的例子，認定不應理賠！但這跟現在多數父母是因為小孩確診，理所當然要被匡列隔離照顧小孩的狀況完全不同！試問若小孩確診被隔離，父母家長沒被隔離，誰來照顧小孩？

「更何況衛生機關在匡列隔離對象時都是認定有助防疫必要性的隔離，也就是符合保單條款中的『政府機關為防治法定傳染病之需要，被認定應接受居家隔離、集中隔離』，衛生機關不會看你是否『自願』而發隔離通知書，而是看是否有『防疫必要』。」

高嘉瑜再批，金管會主委黃天牧口口聲聲絕對會維護保戶的權益，會要求保險公司依照跟保戶的保險契約辦理，還喊話「信任赤字」比「財務赤字」更難彌補，「陪同隔離」賠不賠，金管會的態度同樣也是一個信任危機，也請金管會不要隨業者一起耍賴，該賠就賠，在疫情中要求保險業建立負責跟誠信的基礎，不要讓人看破手腳、誠信破產。

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