快訊／確定了！台大宣布即日起遠距教學到學期末

▲台大發信給學生，宣布遠距到學期末。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

由於疫情嚴峻，教育部昨（13日）晚宣布，大專符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末，台師大昨晚開出大專校院第一槍，宣布所有課程即日起維持遠距教學到期末，台科大也在今（14日）上午宣布跟進，台大早上先發信通知學生，遠距教學到期末，稍早校方也宣布，所有課程自即日起遠距教學至期末。

由於本土疫情升溫，教育部先在本月5日宣布，開放大專進行1到2週的「防疫授課演練」，包括台大、台科大、台師大在內的台大系統，隨後宣佈從本週一起全校遠距教學2週，但因確診數暴增，教育部昨天下午召開大專防疫長會議，同意大學全面遠距到學期末。

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教育部指出，大專符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末；台師大昨晚率先在臉書宣布，所有課程即日起維持遠距教學到期末，但台科大也在今早宣布，遠距教學到學期末。

▲台大今上午宣布，即日起遠距教學到學期末。（圖／記者許敏溶攝）

至於台大部分，《ETtoday新聞雲》今早聯繫校方並未獲得回應，但根據記者掌握消息，台大校務長丁詩同在今早9時發給學生的重要訊息，宣布所有課程（含實驗/實習/實作/體育課程）自即日起遠距教學至期末，而若有特殊需要須採實體授課課程，請向教務處申請，若已申請者免再提申請；而在稍早，台大也宣布，所有課程即日起遠距教學到期末。

台大也表示，包括共同、普通、新生、博雅及綜合等校屬5棟教學館教室，僅提供原授課教師和助教錄製課程，請學生不要進入，以降低群聚感染的風險，請所有師生包涵並配合辦理，相關因應措施將依中央宣布而機動調整。



此外，台大指出，若實驗或實作課程若必須到校操作，請將安全距離納入課程規劃考量，師生於實驗室時務必確實戴口罩，也請老師盡量採用數位化方式進行。期末考強烈建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如：提供線上測驗或繳交報告等替代方式，以確保其權益。