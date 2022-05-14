如夢般的7+7！她確診「家人按時送三餐、點心」　一票人羨慕炸

▲原PO確診隔離，家人每天按時送三餐、點心。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者黃品臻／綜合報導

國內疫情急速升溫，確診人數狂炸，就有一名女網友發文表示，PCR確診後在家進行7+7隔離，不僅天天睡飽才起床，家人還按時送三餐到她房門口，點心、零時也不缺，讓她暖心直呼「如夢般的7+7」，文章一出瞬間引起熱議。

這位女網友12日在Dcard上以「我是幸運的確診者」為題發文，星期六快篩陽性後，星期日PCR確診，所幸症狀很輕，精神也很好，且出現的症狀都是一天就消退。原PO的症狀包括第一天微燒，吃了普拿疼立刻就退；第二天流鼻水；第三天乾咳，但次數少、且不是深層的咳；第四天開始基本上已沒什麼症狀，乾咳也減為一天約2～3次。

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原PO接著分享隔離期間的生活狀況，「關在房間裡，每天都可以睡到12點，不會有人來吵你，三餐家人都會放在門口，還有下午點心，房間裡也有一大箱零食」。原PO拍下家人準備的美食及點心、零食等照片，直呼這根本就是「如夢般的7+7」。

文章掀起熱議，網友們也紛紛留言表示，「真的好暖的家人～我很怕如果一旦發生的話成為家人的負擔」、「兩星期後的限動，#因為確診胖了5公斤」、「原po感覺真的是個幸運的人！我也是確診者，已被放生的感覺，而且還得擔心隔離結束後回職場，會不會被異樣眼光看待」、「你是幸福的孩子」、「看起來也太好吃」、「我也是幸福的人，隔離的日子三餐都準時送達，有這樣的家人是此生最幸運的事，還可以睡好睡滿」。