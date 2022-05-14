玉里西瓜正值採收期　花蓮警採出奇招遏阻偷瓜賊

▲▼玉里警方深夜執行聯合巡邏，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車打擊宵小。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮西瓜來到採收季節，秀姑巒溪沿岸種植面積約191公頃，為防止瓜農辛苦結晶遭竊，花蓮縣警察局玉里分局於4月底開始啟動「護瓜專案」，針對易遭竊的時段執行巡守勤務，廣獲瓜農好評與感謝。





花蓮大西瓜家喻戶曉，每年西瓜有2期，第1期在每年的一月至五月，第2期為六月至八月；第1期西瓜產區以玉里鎮為主。今年因受天災影響，產量較往年量少，導致市面上西瓜價格上升。由於每顆西瓜都是瓜農們花費心思來栽種，收成格外不易，加上園區位處偏僻，成熟的大西瓜就容易遭竊，玉里警方在每年近盛產期加強園區巡邏，提升見警率防制竊盜，協助瓜農保住心血結晶。

▲▼採跨所編組式加強巡守，並於聯外道路及主要幹線重點守望。



玉里分局說明，今年執行「護瓜專案」以沿線之觀音、春日、大禹、三民派出所，針對秀姑巒溪畔瓜田區，跨所編組增加班次不定時以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」等方式加強巡守，並於聯外道路及193縣道、台9線主要幹線採重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車，以遏制不法及打擊宵小，另外各派出所更與瓜農成立情報聯絡網，瓜農如發現有任何可疑人車異狀，可立刻向警察機關通報處理。





玉里分局分局長温基興表示，為保障瓜農辛苦的結晶，嚴密執行護瓜專案。呼籲民眾，如有發現可疑人、車進入瓜園或者佯稱受僱工人，請儘速向當地派出所或撥打110報案，警方在第一時間趕往盤查，警民密切合作聯手護瓜。

