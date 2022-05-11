花蓮警深夜攔查可疑車輛　搜出槍彈、開山刀、K他命

▲車內男子全下車趴下，員警全車大搜查。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警分局豐川所員警日前凌晨在花蓮市國聯五路與國興一街口巡邏時，發現一輛自小客車見警車即加速駛離，行跡可疑，並沿路蛇行、逆向危險駕駛，警方尾隨跟車，伺機而動，終在花蓮市林森路附近將該車輛攔停。

▲在車上起出改造手槍3把、彈夾2個、子彈17顆，開山刀、西瓜刀、折疊刀等共6把、愷他命一包等違禁物品。

經盤查車上除22歲潘姓駕駛外另有4名年約20幾歲的年輕乘客，過程中員警眼尖發現駕駛座腳踏墊上有一個裝有子彈的夾鏈袋，已然違法，依法執行搜索，最後在車上起出改造手槍3把、彈夾2個、子彈17顆，開山刀、西瓜刀、折疊刀等共6把、愷他命一包等違禁物品。

▲全車男子完成偵訊筆錄後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

員警將5名涉嫌人帶回警所完成相關偵訊筆錄後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

▲花蓮縣警察局局長親自慰問辛勞有功同仁，並頒贈破案獎勵金。

花蓮縣警察局局長戴崇贒隔日一早接獲員警破獲槍毒案件消息，立即親自前往豐川所慰問辛勞有功同仁，並頒贈警察局破案獎勵金。

另外花蓮縣警察之友會理事長李盟德聽聞破案消息，亦請戴局長代頒警友會獎勵金。員警獲得局長及警友會理事長的即時鼓勵肯定，紛紛表示將再接再勵為治安貢獻心力！

