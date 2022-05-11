　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擧頭3尺有神明！花蓮警出動空拍機「護瓜」　全區俯瞰賊難逃

▲▼花蓮鳳林警方啓動「護瓜專案」，並以「空拍機」從高空俯瞰，全方位無死角護瓜。（圖／鳳林分局提供，下同）

花蓮鳳林警方啓動「護瓜專案」，並以「空拍機」從高空俯瞰，全方位無死角護瓜。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林中心埔、中興橋及箭瑛橋等三區，種植西瓜等經濟作物，其中以華寶西瓜，即紅肉黑子甘甜多汁的大西瓜為主，再以新蘭西瓜，即果肉橙黃脆甜的小玉西瓜為輔。今年鄰近產區多發生災害有減產價高趨勢，市場需求始終高居不下，容易引起不肖歹徒覬覦。

為了避免農民辛苦栽種的西瓜遭宵小竊取，鳳林分局長簡龍宏指示即日起成立「護瓜專案小組」，責由轄區分駐（派出）所執行巡邏勤務加強安全維護，並以「空拍機」輔助，從高空俯瞰，全方位無死角的瓜果園區盡收眼底，借空拍機的特性，加強監控巡邏汽、機車不易深入的地區，讓任何可疑人車均無所遁形。

▲▼花蓮鳳林警方啓動「護瓜專案」，並以「空拍機」從高空俯瞰，全方位無死角護瓜。（圖／鳳林分局提供，下同）

鳳林警分局另針對夜間或深夜時段結合偵查隊專責警力，實施不定時路檢盤查勤務，以有效遏阻竊盜案件發生。此外，轄區各單位除了加強竊盜慣犯約制外，亦成立線上「護瓜line群組」，邀請瓜農、商行及地區居民加入，充分發揮守望相助精神，只要發現可疑人車即可線上通知警方到場了解，或是將可疑人車拍照上傳群組，讓大家提防宵小，達到警力有限、民力無窮，共同守護瓜果的效果。

▲▼花蓮鳳林警方啓動「護瓜專案」，並以「空拍機」從高空俯瞰，全方位無死角護瓜。（圖／鳳林分局提供，下同）

深夜時段結合偵查隊專責警力，實施不定時路檢盤查以有效遏阻竊盜發生。

另外，各轄區分駐（派出）所也針對轄內西瓜商行進行查訪宣導，如收受來路不明西瓜，將依竊盜共犯或贓物罪移送。

鳳林分局長簡龍宏表示，今年以優勢警力執行「護瓜專案」，絕不讓宵小有機可趁，同時呼籲民眾，西瓜已進入盛產期，如有發現可疑人車進入西瓜園，或者佯稱受僱工人，請儘速通知轄區分駐（派出）所或撥打110電話報案，警方將立即趕赴現場處理，全民共同來防制竊盜犯罪。
 

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
韓歌手偷拍性愛片「友人全看過」！　受害女輕生亡
快訊／統一獅球員快篩陽！　昨晚賽後身體不適
「3人家中昏迷、死後確診」　羅一鈞：長者病情變化快速
豬舍遭雷擊！　母豬「27死130重傷」
「快篩陽=確診」恐爆造假詐保　陳時中：那是保險業的事
快訊／日本跟進南韓！　口罩防疫要鬆綁了
柯文哲被稱「九命怪貓」！連躲6次確診危機　親授防疫小撇步
明起3類人快篩陽=確診　一表看視訊診療流程
專家估大流行「6月中結束」　陳時中：有參考價值
染疫重症風險高！　即起「懷孕」增列口服藥適用條件
「快篩陽=確診」明上路　4大步驟公布
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2小時半套1500「便宜到不合理」！　養生館被控妨害風化判無罪

快訊／林口分局警車撞路旁小客車翻覆　1警受傷

國1林口爬坡道死亡車禍！轎車插進大貨車底　駕駛送醫不治

豬舍遭雷擊！母豬「27死130重傷」　疑附近避雷針安裝不當釀禍

房仲騎車巷弄竄出遭撞飛求償20萬　車主看行車記錄器氣炸拒付

新竹市單日確診直逼千人！　逾3000人「宅家抗疫」出不了門

強行連結11次討12萬贖性愛片　連阿公都收到...她1招秒收渣男

擧頭3尺有神明！花蓮警出動空拍機「護瓜」　全區俯瞰賊難逃

《麻辣》萬老師又贏了！韓粉分身帳號罵「綠畜老查某」遭起訴

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

2小時半套1500「便宜到不合理」！　養生館被控妨害風化判無罪

快訊／林口分局警車撞路旁小客車翻覆　1警受傷

國1林口爬坡道死亡車禍！轎車插進大貨車底　駕駛送醫不治

豬舍遭雷擊！母豬「27死130重傷」　疑附近避雷針安裝不當釀禍

房仲騎車巷弄竄出遭撞飛求償20萬　車主看行車記錄器氣炸拒付

新竹市單日確診直逼千人！　逾3000人「宅家抗疫」出不了門

強行連結11次討12萬贖性愛片　連阿公都收到...她1招秒收渣男

擧頭3尺有神明！花蓮警出動空拍機「護瓜」　全區俯瞰賊難逃

《麻辣》萬老師又贏了！韓粉分身帳號罵「綠畜老查某」遭起訴

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

羅志祥攻蛋開唱「票房成績出爐」！　鬆口吐真實心情

李準基回春演高中生：我很幸福！　《Again My Life》收視破10%　

快訊／開第一槍！高市府宣布　各校畢業典禮「線上辦理為原則」

首批兒童BNT疫苗接種日延到5／20後？陳時中：很有可能

勞退自提可省稅！最高提繳10.8萬　一表看報稅季勞保3重點

2小時半套1500「便宜到不合理」！　養生館被控妨害風化判無罪

太陽G5狂勝30分主因？　布克：就是高水準防守

LIVE／黃珊珊快篩陽！柯文哲臨時改行程　視察「木柵機廠車來速」

今天不想游！屁孩月月手扶泳池「踮腳走路」　岸上小黃狗看傻眼

藍質疑7月落跑選市長　陳時中：「未來幾個月」盡心盡力控制疫情

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

即／臥龍洞3吊屍命案結案　「無他殺嫌疑」

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

快訊／戴寧涉詐助理費518萬！檢求重刑24年

女教練偷吃店長：練深蹲只為坐對的人

快訊／國1南下麻豆段「車禍連發」　8車撞一團

1歲女兒遭護理師誤剪手指！母心疼PO網

F級貴婦網紅婚變　公公討豪宅提告勝訴

男北捷末班車脫褲子DIY　3分鐘擦槍片上傳約砲

虎尾貨車與機車相撞　20歲騎士送醫不治

宣傳車擋總統車隊　警破窗強制驅離

更多熱門

相關新聞

瑞穗西瓜農友好消息　災損可現金救助快把握

瑞穗西瓜農友好消息　災損可現金救助快把握

受多日降雨影響，花蓮瑞穗鄉西瓜也出現異常裂果等情形，在縣府持續爭取下，農委會於5月9日公告花蓮縣瑞穗鄉西瓜為辦理2月下旬及3月下旬霪雨農業天然災害現金救助地區，受災農友可自5月10日起至5月19日止到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

吃1顆西瓜要多花200元了！農民：今年很特殊

吃1顆西瓜要多花200元了！農民：今年很特殊

女兒想吃沙西米　媽端「類生魚片」

女兒想吃沙西米　媽端「類生魚片」

花蓮3鄕鎭芒果、西瓜災損　申請補助至5／9

花蓮3鄕鎭芒果、西瓜災損　申請補助至5／9

麻警運用無人空拍機護果

麻警運用無人空拍機護果

關鍵字：

空拍機護瓜西瓜

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

男星認是更生人「還在假釋期」

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面