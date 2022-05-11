擧頭3尺有神明！花蓮警出動空拍機「護瓜」　全區俯瞰賊難逃

▲花蓮鳳林警方啓動「護瓜專案」，並以「空拍機」從高空俯瞰，全方位無死角護瓜。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林中心埔、中興橋及箭瑛橋等三區，種植西瓜等經濟作物，其中以華寶西瓜，即紅肉黑子甘甜多汁的大西瓜為主，再以新蘭西瓜，即果肉橙黃脆甜的小玉西瓜為輔。今年鄰近產區多發生災害有減產價高趨勢，市場需求始終高居不下，容易引起不肖歹徒覬覦。

為了避免農民辛苦栽種的西瓜遭宵小竊取，鳳林分局長簡龍宏指示即日起成立「護瓜專案小組」，責由轄區分駐（派出）所執行巡邏勤務加強安全維護，並以「空拍機」輔助，從高空俯瞰，全方位無死角的瓜果園區盡收眼底，借空拍機的特性，加強監控巡邏汽、機車不易深入的地區，讓任何可疑人車均無所遁形。

鳳林警分局另針對夜間或深夜時段結合偵查隊專責警力，實施不定時路檢盤查勤務，以有效遏阻竊盜案件發生。此外，轄區各單位除了加強竊盜慣犯約制外，亦成立線上「護瓜line群組」，邀請瓜農、商行及地區居民加入，充分發揮守望相助精神，只要發現可疑人車即可線上通知警方到場了解，或是將可疑人車拍照上傳群組，讓大家提防宵小，達到警力有限、民力無窮，共同守護瓜果的效果。

▲深夜時段結合偵查隊專責警力，實施不定時路檢盤查以有效遏阻竊盜發生。

另外，各轄區分駐（派出）所也針對轄內西瓜商行進行查訪宣導，如收受來路不明西瓜，將依竊盜共犯或贓物罪移送。

鳳林分局長簡龍宏表示，今年以優勢警力執行「護瓜專案」，絕不讓宵小有機可趁，同時呼籲民眾，西瓜已進入盛產期，如有發現可疑人車進入西瓜園，或者佯稱受僱工人，請儘速通知轄區分駐（派出）所或撥打110電話報案，警方將立即趕赴現場處理，全民共同來防制竊盜犯罪。

