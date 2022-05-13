北京餐飲進入「擺攤模式」自救　炸醬麵店老闆變菜販：幫補生意

▲北京餐廳擺攤自救。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

北京此輪確診累計近千例，因疫情嚴峻官方管控一嚴再嚴，其中一樣便是全市禁內用，這對餐飲行業造成巨大衝擊，紛紛展開自救行動，有業者形容進入「擺攤時代」。一位工作人員向《ETtoday新聞雲》感嘆，「這沒辦法，自己救自己。」

▲合菜餐廳將招牌菜色包裝好後販售。（圖／記者蔡儀潔攝）

「小酥肉、雞絲涼麵、醬肘子」、「來看看，都是剛做出來的」、「這個是紅燒獅子頭，只要28元（人民幣，下同）」。傍晚時間走在北京街頭，約百公尺的路上就有3、4個小攤子堆著高高的餐盒，擺出付款QRcode和菜單，穿著工作服的員工不停向來往的民眾吆喝、介紹自家的餐點。餐飲業的「自救保衛戰」在北京熱鬧街道打響。

一名男員工介紹，他們是一間北京菜餐廳，因主要客群是來聚餐的家庭、同事等，現在禁止內用了，而且因位於附近商場3樓，客流量銳減，所以營業額出現斷崖式下降，只能出來擺攤，每天上午、午市、晚市來2個小時。

他形容，擺攤每道菜的價格「巨便宜」，比內用直降20元（人民幣，下同，約新台幣88元），「現在沒有堂食（內用）啊，就自救吧，出來擺擺攤，多少幫補生意吧。」

記者發現，他們的攤子生意熱絡，許多市民上來諮詢問價，平均客單價約為60元（約新台幣267元），下班後一次買2、3盒菜回家一家人當晚餐，「現在可划算咧。」

▲老北京餐廳老闆開始賣菜。（圖／記者蔡儀潔攝）

拐個街口，一家老北京炸醬麵除了販售餐點外，老闆還在門口擺出蓮藕、蘿蔔等生鮮蔬菜，直接擺攤「賣菜」了。他向顧客強調，這些菜不是店裡賣不完，而是專門批發的「新鮮貨」。另一家火鍋店則擺出煮好的火鍋料提供顧客回家加工，但民眾興趣平平。

實際上，北京自5月1日起便下令全市禁止內用，原本預計持續到5月4日，但隨著疫情仍在擴散，政府宣佈繼續施行，至於延續到何時沒有答案。

▲海底撈也使出渾身解數挽救業績 。（圖／翻攝自微博）

北京餐飲業者形容「這個夏天是餐飲業的寒冬」，除了小餐廳外，諸如海底撈等大型連鎖餐廳也使出渾身解數，出來擺攤賣便當，記者發現無論規模大小，每位工作人員都是非常熱情地推銷，更有業者在抖音、快手等短影音平台上教做菜，希望可以撐過這個蕭條時光。

▲百貨公司內不少餐廳直接暫停營業。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，也有不少商家直接「暫停營業」。記者走進位於東城區市中心的大型百貨公司，發現店員比客人多，8成的餐廳都貼上「暫停營業」的通知，還在開的餐廳只有1、2人在負責對接外送員。一名工作人員表示，這都沒個客人，好多店不如關門還能省人力成本，「就看疫情什麼時候過去了...。」

▲專家認為，餐飲企業賣盒飯、水果、蔬菜等行為都屬於疫情下「自救」的方式 。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽向《北京商報》表示，餐飲企業賣盒飯、水果、蔬菜等行為都屬於疫情下「自救」的方式；餐飲企業平時就有許多采購食材的渠道，而當下消費者對於蔬菜等食材的需求提升，於是許多餐飲企業便開始售賣相關產品，以此提高門店收益。

他接著稱，不過，這些舉措可能不是餐飲企業長期堅持的舉動，當疫情緩解後，會更偏向於佈局符合品牌價值和特色的相關業務，「當下餐飲企業面臨較大經營壓力，涵蓋租金、人力成本等，若能盡快出台相關經濟支持政策，將緩解一定壓力。」

為了緩解企業的壓力，北京市人力資源和社會保障局、國家稅務總局北京市稅務局等9個部門聯合發佈通告，對在北京市參保繳費，屬於餐飲、零售、旅遊、民航、公路鐵路運輸行業的企業，階段性實施企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社保費緩繳政策。