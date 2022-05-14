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7-11、康是美今開賣限量「唾液快篩」！門市一次看

▲▼7-11開賣唾液快篩。（圖／7-11提供）

▲7-11將於今（14）日上午9點起開賣限量唾液快篩。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

本土疫情暴增，快篩試劑搶翻天，不過有許多民眾害怕戳鼻子的不舒服感，近日就有藥局搶先開賣「唾液快篩」，造成搶購熱潮，而7-11也率先超商通路宣布，將於今（14）日上午9點起於雙北70間門市販售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。

7-11於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，將在今（14）日上午9點起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑，數量有限，售完為止。

▲▼7-11開賣唾液快篩門市一次看。（圖／7-11提供）

▲▼7-11開賣唾液快篩門市一次看。（圖／7-11提供）

▲以上70間7-11門市都能買到唾液快篩。

康是美也將在今（14）日上午9點起於雙北指定30間門市販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」， 每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒，數量有限，售完為止。

▲▼康是美開賣唾液快篩門市一次看。（圖／翻攝康是美官網）

▲▼康是美開賣唾液快篩門市一次看。（圖／翻攝康是美官網）

▲▼康是美開賣唾液快篩門市一次看。（圖／翻攝康是美官網）

▲▼康是美開賣唾液快篩門市一次看。（圖／翻攝康是美官網）

▲以上30間康是美門市都能買到唾液快篩。（圖／康是美提供）

至於唾液快篩該如何使用，以下為依照產品說明關於採檢唾液的8大步驟：

1.收集唾液檢體前30分鐘請漱洗口腔。要留意在漱洗後請勿飲食及抽煙。

2.打開採樣包。將採樣漏斗連接至採樣管以便於收集檢體。持續輕吐唾液直到採集半管檢體，再以採樣管帽蓋上。

3.打開萃取包。撕開裝有萃取液的試管封膜，並放置於包裝盒上的凹洞槽中。

4.將收集唾液檢體持續倒入含有萃取液的試管直到液面到達標示線。將滴管牢固地蓋上試管，按壓試管底部10次。

5.將試管靜置於凹洞槽中5分鐘。

6.將測試卡匣放在平坦且乾淨的平面。將試管倒立並在圓孔槽中滴入3滴液體。要注意的是，滴入過多恐影響判讀結果。

7.滴入樣本後計時15分鐘並判讀結果。

食品藥物管理署4月29日也更新專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單，新增韓國製的「福吉美」唾液快篩試劑，此也是國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩。

根據檢附資料顯示，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上，有達到標準。

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