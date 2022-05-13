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確診喉嚨痛到吃不下！小兒科醫推「3種甜點」：冰涼又甜甜的好吞嚥

▲▼冰淇淋,甜點。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林應然表示，若喉嚨痛嚴重，可能有喉嚨潰瘍的症狀，因此病患可以吃布丁、豆花、冰淇淋等食品，吞嚥較不痛。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

本土疫情持續延燒，目前的Omicron病毒症狀多位在上呼吸道，因此有許多確診患者有喉嚨痛、吞嚥困難的症狀。對此，小兒科醫師林應然表示，患者可以吃些布丁、冰淇淋、豆花等甜品，吞嚥時較不會造成喉嚨痛。

由於Omicron病毒症狀多位在上呼吸道，確診者可能有鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，甚至會有人喉嚨疼痛，痛到沒辦法吃東西。

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對此，林應然說明，喉嚨痛如果嚴重的話，可能會產生喉嚨潰瘍的症狀，因此他也常常鼓勵病患，可以吃些布丁、豆花、冰淇淋等食品，這種冰涼的甜品吞嚥時比較不會造成喉嚨痛。

▼林應然鼓勵喉痛病患，可以吃布丁、豆花、冰淇淋等食品，冰涼甜品吞嚥時較不會痛。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼布丁,點心。（圖／翻攝自pixabay）

此外，營養師林世航說明，冰涼的食品會有點鎮痛的效果，通常患者確診食慾不太好，而冰淇淋油脂含量較高，在這種時候就可以補充一些熱量或營養，蜂蜜水也可以緩解病毒、細菌感染所造成的喉嚨不適。

林世航也建議，可以多補充維生素A、維生素C與維生素E，這些維生素可以幫助身體抗氧化，或幫助修復黏膜，也可以增強免疫力，因此可以多補充含有這些維生素的食物。

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