婦騎車外出竟倒臥草叢　台中警摸黑1hr尋獲緊急送醫

▲▼一名婦人倒臥草叢，警方尋獲後將她送醫。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市59歲林姓婦人罹癌多年，前天上午傳簡訊告知兒子要好好照顧自己後即騎機車外出，到了晚上仍未回家，兒子焦急得趕緊報警，警方火速調閱路口監視器追查機車路徑，最後在2公里外的一處雜草比人高的樹林發現機車，警方在暗黑且廣闊樹林內仔細搜索，1個多小時後發現林女倒臥草叢，將她緊急送醫。

大雅警分局大雅派出所11日晚間10點多獲報，男子聲稱母親當天早上騎車出門後就未返家，上午有接到母親簡訊「要他好好照顧自己」，因而請求警方協助。

警方接獲報案後，立即調閱沿線監視器畫面，在中清路五段與信義路口發現林女曾騎車逆向至中清路五段389號的身影，隨即派遣員警周鉦皓、鐘盛飛趕抵現場，看到林女的機車停放在樹林旁，研判可能走進樹林，但樹林範圍遼闊，地面高低起伏，雜草比人還高，加上又是夜晚，搜尋相當困難。

員警先是朝樹上查看，但沒發現人，於是改變方向，朝前方搜尋，大約走了400公尺後發現林女倒臥在草叢，救護人員趕抵後立刻送醫，住進加護病房救治，事後已轉普通病房。

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