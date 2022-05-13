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宜蘭單日新高+1425！　「居家快篩陽性視訊診療判讀」立即上路

▲▼宜蘭13日創單日新高＋1425，宜縣府並推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」等措施。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭13日創單日新高＋1425，宜縣府並推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」等措施。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭單日新高＋1425！其中校園增276人，多因家人與同學確診而感染。疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙表示，為提供快速安全就醫環境，將依照感染風險分流，為需要看診的民眾，即日起推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」服務；另外，還有「防疫診」、「就醫綠色通道」等醫療服務，請有需求的民眾依據自身狀況前往就診，不僅能縮短等待看診的時間，也保護宜蘭人的集體健康。

▲▼宜蘭13日創單日新高＋1425，宜縣府並推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」等措施。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭單日水創新高！13日＋1425！宜蘭衛生局表示，校園疫情部分，新增確診學生數共249人、教職員工27人，累計2,064位學生、179位教職員確診。目前，縣內第一劑疫苗涵蓋率達83.1%，第二劑涵蓋率為78.7%，第三劑涵蓋率達62.1%。衛生局呼籲，第14波快打站已陸續提供服務，將持續到5月15日，請縣民儘快接種疫苗。

而為了縮短民眾等待看診的時間，提供快速安全的就醫環境，衛生局表示，已攜手縣內42家診所，即日起推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」服務。只要快篩陽性的民眾，就可以透過視訊診療方式，讓醫師判讀篩檢結果；若判定為確診，會由醫師直接上傳篩檢結果，民眾可立刻在家居家隔離，避免擴大病毒傳播鏈。

▲▼宜蘭13日創單日新高＋1425，宜縣府並推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」等措施。（圖／宜縣府提供，下同）

再者，「防疫診」是服務快篩或PCR陽性而有就醫需求的民眾，目前陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院和宜蘭仁愛醫院均有開設；至於台北榮民總醫院員山分院及蘇澳分院正在籌設中，將儘快為民眾服務。防疫診均設在急診室附近，且兒科患者可以優先看診，有需求的民眾請依照醫護人員引導依序看診。

另外，診所設立的「就醫綠色通道」是針對一般民眾開設的方式，且「高溫、心跳較快、或脫水等生命徵象較不穩定的病人」可優先看診，目前縣內計有24家診所設立此類通道。

▲▼宜蘭13日創單日新高＋1425，宜縣府並推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」等措施。（圖／宜縣府提供，下同）

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