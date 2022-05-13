苗栗+742　社區篩檢站陽性率45.5%！即日起親友可代領確診藥



▲苗栗縣今日新增確診742例。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

苗栗縣今(13日)新增新冠肺炎本土確診742人，年齡分布1歲以下至96歲，昨(12日)於4個社區PCR常設篩檢站共採檢672人，其中驗出306人陽性，陽性率達45.5%。居家照護確診者自即日起可由親友代為看診，持其健保卡、確診證明，由醫師評估後，即可代領抗病毒藥物；另因部分長者有數位落差，難利用視訊醫療，同步開放「電話問診」。

▲今日確診分布。

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衛生局表示，為使具重症風險因子、且有使用輝瑞「Paxlovid」口服抗病毒藥物需求的確診病人能及時獲得治療，今日起開放親友可代為看診，可持確診者的健保卡、確診證明（含數位證明或截圖等），前往設有防疫門診且配有「Paxlovid」抗病毒藥物的 4家醫院看診（如附圖）。

▲配有「Paxlovid」抗病毒藥物的醫院名單。



協助代看診的親友不能為居家隔離者，確診者則要符合口服抗病毒藥物的用藥條件，過程由醫師評估，經代理看診者簽署治療同意書後，再持醫師處方箋去藥局領藥，一切依照醫院流程進行掛號看診，且不是來看病就一定能領到藥，需詳細評估。

針對居家照護高齡長輩確診者，因為對視訊軟體不熟悉，可以用「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，便利醫療團隊及時彈性處理，過程中可由長輩家人幫忙視訊及文件或身分認證，後續再轉用電話問診來確認長輩健康狀況，減輕其使用困難。

▲代領流程。

▲社區篩檢站相關資訊。

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