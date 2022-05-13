快訊／全面開放「快篩陽=確診」　侯友宜喊話中央：不該僵化落窠臼

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜呼籲「快篩陽性等於確診」應全面開放多時，衛福部長陳時中12日鬆口「並非完全反對」，但有一些法律問題，且快篩有偽陽性的情況，需要多方面考慮，近期將與專家進行討論。對此，侯友宜13日上午呼籲，中央不該太僵化，應該快速給予人民救治，不要窠臼於法律上。

▲新北市長侯友宜接受媒體聯訪。（圖／記者邱顯燁攝）

侯友宜今天上午視察新北校園防疫專案辦公室會後受訪說，其實他在半個月前就呼籲，未來快篩陽視同確診，中央一定要做好未來的整備配套措施，包括作業流程和法令配套，相信中央在這半個月一定有去思考相關問題。

侯友宜說，昨天陳時中宣布快篩陽視同確診先以居家檢疫、居家隔離、自主防疫者3類先行，「我希望既然這3類能夠運作，那擴大到其他的市民朋友，如果採取同樣模式可行的話就趕快用」，若是不可行，也期待中央快速調整，簡化流程、快速協助民眾就醫才是解決問題最好的方式。

侯友宜呼籲，中央在這部分不該太僵化，如何去解決人民在生命的選擇上，用快速、立即反應的力量給予救治，不要窠臼在整個程序和法律上，相信中央若有疑慮，可用配套措施解決。

另對台北市長柯文哲呼籲只要快篩陽性就給藥，因若仍堅持PCR後才給藥，一定會死很多人，侯友宜表示，所謂「快篩陽立即給藥」，應該是快篩陽經過醫生診斷以後，如果需要給藥就要立即給藥、立即治療，因為時間越縮短，救治能力會更好，這是黃金寶貴的時間，才能立即解決問題。

此外，對於新北市成立校園防疫專案辦公室，侯友宜表示，新北市成立該辦公室，是為了服務新北市1464所的學校，讓他們可以24小時快速反應所有的防疫問題，守護孩子們的健康，也讓家長們安心。

侯友宜表示，面對來勢洶洶的變種病毒，非常感謝守著第一線的校長、防疫人員、教職員、護理人員等，新北市這段時間不僅協助衛生局、與區公所並肩作戰，開立20萬個居隔數，立即發送快篩試劑，也以造冊解決系統經常當機卡頓的問題，此外，快篩陽就馬上啟動校園自主應變，採取線上、實體、分流的教學，讓孩子得到基本照顧。