雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：偽陽性吃藥副作用誰負責？

▲指揮中心5/13記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情大爆發，單日確診病例超過6萬，雙北皆喊出快篩陽=確診，不要僅限三類人。指揮中心指揮官陳時中怒駁，快篩仍有7~15％偽陽性，無須隔離不當被限制人身自由，無須服藥卻進行投藥治療，反問，如果出現副作用誰要負責？台北市長柯文哲甚至說，等PCR才給藥會死很多人，陳時中則認為，沒有確診趕快給藥，是否病急亂頭醫，應該是要把確診的時間弄短。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增65,011例COVID-19確定病例，分別為64,972例本土個案及39例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增41例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之64,972例本土病例，為30,657例男性、34,292例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(22,483例)、臺北市(11,613例)、桃園市(9,434例)、臺中市(3,708例)、高雄市(3,664例)、臺南市(2,357例)、基隆市(2,036例)、新竹縣(1,626例)、宜蘭縣(1,425例)、彰化縣(1,169例)、屏東縣(1,154例)、花蓮縣(1,008例)、苗栗縣(742例)、雲林縣(580例)、新竹市(579例)、臺東縣(348例)、南投縣(317例)、嘉義縣(314例)、嘉義市(228例)、澎湖縣(104例)、金門縣(65例)、連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日，詳如新聞稿附件。