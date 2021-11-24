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海洋廢棄物做樂器　「浮球」表演海洋之聲

▲新竹市副市長沈慧虹主持開幕式。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹主持開幕式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

海洋廢棄物問題日漸嚴重，影響海洋生態，為喚起民眾重視海洋污染，新竹市政府今（24）日於環保局1樓大廳舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，現場除淨海成果影片、海洋廢棄物創作品外，還有海洋巡守隊「香山少年」成員表演隊歌，利用撿拾海廢浮球改造為打擊樂器，重現海洋之聲，讓世人不忘海廢造成之危害。

新竹市副市長沈慧虹主持開幕式，並親自以漂流木為鼓棒，體驗海廢浮球製成的小鼓，擊出「再現海之聲」的響亮鼓音。她表示，愛海洋永無界限，誠摯邀請大手牽小手，11月24至30日，踴躍到環保局看展，觀看生動震撼的淨海影片，欣賞浮球廢棄物重生為樂器與工藝作品的 DIY 創作，聆聽獨特海廢浮球打擊樂音，訓練孩子喜愛土地的素養，扎根淨海愛海洋。

沈慧虹說，本市為展現守護海洋環境決心，於108年辦理「淨海30」活動，號召500名志工展開「最大規模」30天連續淨海活動。今（110）年度因應後疫情時期發展適合之活動型態，加碼推出「升級版」的「淨海30/2.0再現海之聲」活動。

再現海之聲活動有2項特色，第1項特色是在9至10月期間，號召30 個家庭親子互動淨灘，每個家庭皆拍攝淨海紀錄。透過親子在海邊尋寶撿拾垃圾的過程，共同身歷其境海洋污染的現況，感受最震撼的海洋環境教育。第2項特色是利用淨海過程收集的廢棄浮球，再造為浮球沙鈴或鼓等獨樹一格的創作品，讓海廢重生為結合樂器與工藝作品的 DIY 創作，升級為最獨特精緻的海洋資源物。

「關注海洋廢棄物災難的問題，你、我絕對不是這片海洋的局外人」市長林智堅強調，根據統計數字，每年有 800 萬公噸塑膠垃圾流入海洋，相當於每分鐘把一輛垃圾車的塑膠倒進海裡。台灣四面環海，受到洋流等環境影響，已成為海洋垃圾匯集據點之一，特別呼籲民眾啟動關懷海洋的具體行動，從源頭進行廢棄物減量，愛護地球環境，為下一代提供美好的環境。

香山少年的團員各有特色，其中共同創始人美萍媽媽是華德福教育的音樂教師，更是四寶媽，家族中最小的女兒「安咕」，從小就在媽媽的襁褓中參與淨灘，從需要被抱著、進而在沙灘上爬行，現在已是可自己拿起架子一起淨灘的生力軍。

在高中任職的康主任，從年輕踢足球時就鍛鍊起強健的體魄，每次淨灘總是一肩扛起所有的困難，將海廢輕鬆自在運回岸上，看在孩子們的眼裡，是最實實在在的身教，樹立環境教育的好榜樣。

環保局長江盛任說，「淨海30/2.0再現海之聲」成果展，地點位於新竹市環境保護局1樓大廳（北區海濱路240號），展期為11月24至30日，每日上午9-12時、下午13-17時，邀請民眾踴躍觀賞淨海活動成果特展，還可獲得獨家設計版的「三態子淨海全家福」車用貼紙。另特別為海發聲，於11月27、28日（週六、日）下午14：30-15：00，現場表演海廢打擊樂器，歡迎前來聆聽獨特的樂音。

環保局表示，海洋環境污染是全球性議題，新竹市針對海洋污染清除採陸源、海域雙管齊下，「陸源」部分推動河川垃圾截流，有效降低海域垃圾量，「海域」部分則成立「海洋環保艦隊」、「海底撈巡守隊」，強化海上與海底的垃圾清除作業，今年度清除海洋廢棄物已超過35公噸。期盼更多民眾用實際行動展現守護海洋資源的初心，共同守護海洋資源，打造全民綠生活永續家園。

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