陳時中踹共！　國民黨團曝快篩廠商「得標前大剌剌找資金」鐵證

▲國民黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

快篩試劑採購爭議延燒，國民黨立法院黨團13日上午舉行記者會再踢爆，獲得衛福部快篩採購合約的「因思銳國際股份有限公司」上月釋出合作說明備忘錄，在確定得標前就大剌剌招募合作夥伴、找資金，要求衛福部長陳時中交代，為什麼政府要讓這些廠商多賺一手，呼籲應公布與廠商開會的會議紀錄。

國民黨團今天上午舉行「消失的會議紀錄？快篩緊急採購到底藏了多少龐大利益？」記者會，黨團書記長萬美玲出示一張「衛福部徵收採購家用抗原快篩合作說明備忘錄」文件指出，取得衛福部100萬快篩試劑採購合約的「因思銳國際股份有限公司」，在確定徵用合作的廠商名單前、4月15日就透過該合作備忘錄邀請親朋好友做快篩試劑生意，內文並載明：「本公司奉召於2022年4月12日上午11點參與協調會議」，但衛福部長陳時中日前稱他是在4月28日與廠商開會，至今無法提供會議紀錄。

萬美玲質疑，這種緊急採購應該非常公開透明，要求陳時中應拿出4月12日、28日的會議紀錄，告訴外界當時到底找了誰、說了什麼，此外，該文件言名採購性質採「徵收買斷方式」、付款條件為「貨到驗收30日內付款」、先前申報的可供應數量為200萬劑等資訊，然而，當時政府還沒有決定要向該公司採購，何以確定可以拿到採購合約？莫非早就已經內定了？否則怎麼可以這樣大剌剌招募合作夥伴？

萬美玲表示，為什麼衛福部不去找一些大公司、資金沒有問題的公司，反而讓因思銳公司發文尋求合作分潤、代開信用狀、短期借貸付息的合作夥伴，到處去找資金？且文件內容「本公司預估資金週轉期為2個月」，短短兩個月期間，可能就可以賺上2千萬。

萬美玲說，台灣有這麼合法、資金充裕的公司，但是衛福部反而找背景、資金有狀況的公司，究竟審查、核准的標準及原則是什麼？從今天因思銳提出的合作備忘錄就可以知道，無本生意就是這樣做的，就可以知道這是多麼「暴利」的生意，陳時中應該交代，為什麼政府不自己做採購，反而要讓這些廠商多賺一手。

▼國民黨團今天再度踢爆快篩採購爭議新事證。（圖／國民黨團提供）