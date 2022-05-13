疾管署主祕插隊PCR　萬美玲轟特權：高官不知百姓辛苦

▲國民黨立委萬美玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續延燒，今日卻傳出，疾管署主秘鄧如秀快篩陽性後，做PCR檢測時卻不用排隊數小時以上，而是安排專案直送市聯醫中興院區插隊採檢，檢體再「插隊」直送CDC昆陽實驗室。對此，國民黨立法院黨團書記長萬美玲13日受訪表示，這狀況到底是不是特權，外界看得很清楚，就如同衛福部長陳時中日前稱「我有快篩試劑不用排」一樣，難怪這些高官不知道百姓的辛苦。

對於鄧如秀PCR檢測插隊，遭質疑特權一事，台北市衛生局今天上午說明，該案是疾管署來電請北市衛生局協助，該署考量該員身兼指揮中心行政協調的重要幹部，經常跟指揮中心的重要人員接觸，需要儘速知道採檢結果。

對此，萬美玲今天上午受訪說，這件事情到底是不是特權，大家看得很清楚，就跟陳時中之前說「我有快篩試劑不用排」一樣，因為已經有了快篩不用排隊，做PCR檢測也不用排隊，難怪這些高官不知道人民百姓的辛苦。

萬美玲表示，先前開放施打疫苗時，也是規定9類人員優先接種疫苗，其中很多高官都去施打，反而許多危險的行業沒有辦法先打疫苗。她強調，人民的健康非常珍貴，每個人對於自身的職場、家庭都同樣重要，並酸說，「台北市衛生局好像也不用這麼懼怕中央，我是這麼覺得」。