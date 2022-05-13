謝國樑拋政見！每人1萬「染疫慰問金」　粉色關懷車上路為確診者打氣

▲謝國樑12日推出「染疫關懷車」替確診者加油打氣。（圖／翻攝自Facebook／謝國樑）

政治中心／台北報導

日前確診的國民黨基隆市長參選人謝國樑，昨（12日）在國際護師節，表達對醫護的感謝。對於因居家隔離影響家計的民眾，謝國樑拋出每人1萬的「染疫慰問金」，並指若他上任，兩年內皆能夠申請；至於基隆死亡率冠全國，謝則丟出「確診死亡慰問金」30萬的政見。另外，謝國樑昨也推出粉紅色的「染疫關懷車」，盼能藉此為確診者加油打氣。

謝國樑12日在臉書表示，他要藉國際護師節的機會，向辛苦的醫護人員表示最高敬意！「謝謝你們」，這段疫情期間，因為有這群白衣天使辛勞的付出與細心照顧，許多確診的民眾才能健康康復。

謝國樑說，也因如此，同樣還在居家隔離的他更能感同身受，許多民眾因為隔離影響家中經濟來源，所以他先前提出的「染疫慰問金」政見，就是希望可以為染疫的市民減輕生活上的負擔。

謝國樑指出，基隆除了染疫人口比例一直是全國最高，更可怕的是確診死亡率逼近萬分之七，同樣是全台最高。這也讓他更加堅定要落實執行「染疫慰問金」，每人1萬元，以及「確診死亡慰問金」30萬元的政見。

謝國樑認為，若是中央的政策是與病毒共存，造成市民因此染疫，那政府就有責任要去幫助因染疫而經濟困頓的家庭。

另外，謝國樑也提及，他12日也推出「染疫關懷車」，整體以粉紅色為主的視覺，希望能用溫暖與關懷，為同樣確診的朋友加油打氣 ，並藉由繞行基隆各地提醒大家保留確診資料及相關醫療單據。謝強調，未來他上任後，兩年內皆能夠申請「染疫慰問金」。