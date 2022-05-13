阿伯快篩陽「還到他們家吃飯」　媳住院才說！他怒：至少害百人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前氣憤表示，爸媽朋友快篩陽後竟未做PCR，還到他們家吃飯，直到媳婦被傳染住院，他才通知此事，而他和弟弟因為無症狀，在全然不知的情況下又害到同事，「因為這位大叔沒公德心，光是來我家吃飯，最少波及百人。」

網友在Dcard提到，「我爸媽的朋友快篩陽性，不去做PCR，等到他媳婦被他傳染，還重症住院，才通知我們。我們緊急去醫院的急診自費PCR，全家確診。」

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他接著表示，「好險我們四人都無症狀，現在就每天看電視，三餐叫外賣，垃圾有分類，會臭的冰在冷凍櫃，等10天再請專人來處理。而我和弟弟的同事，也有20幾人確診，某同事被我弟傳染也住院，聽說咳到痰是帶血的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

對於那位阿伯的行徑，原po不禁怒道，「他都知道確診了，只因為無症狀，覺得自己沒事，就不當一回事。我叔叔一家當天也在我家吃飯，他們一家五口也中，聽說又傳染給30幾個人。因為這位大叔沒公德心，光是來我家吃飯，最少波及百人，他家人傳給別人的都還沒算。」

對此，網友們紛紛回應，「黑數就是這樣來的」、「為什麼好多人確診還有力氣亂跑，我躺著就起不來了」、「老實講，以現在的確診人數，很有可能你們家和你弟的同事們都早就中了，只是這次機會測出來而已，到底是不是你弟傳染給這麼多人，真的很難說」、「這就是共存的風險啊！很靠北沒錯，但也無法控制每個人」。

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