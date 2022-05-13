花蓮確診破萬！582人居家照護　1032人隔離中

▲花蓮縣12日新增1259例確診，累計確診病例已達10573例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣12日新增1259例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府召開疫情說明記者會，由衛生局長朱家祥與教育處代理處長翁書敏召開防疫記者會。朱家祥提醒鄉親，13日起開放確診者由親友至配賦醫院防疫門診代為看診，並評估使用口服抗病毒藥物。

朱家祥在記者會上表示，花蓮12日新增1219人，居家照護增加至582人，目前尚有1032人隔離中，防疫旅館總數321間，其中空床數有135間，若鄉親覺得家庭狹小難以有效隔離者，可以申請防疫旅館居住。新增582名居家照護，其中有130無醫療需求，但因有部分人在外縣市，因而不需要縣府幫助，另也有部分民眾因手機未開機無法聯繫。

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針對花蓮縣的PCR檢驗量能，朱家祥強調，在花蓮有8家醫院，平日有1499的PCR量能檢查，以高標計算則每日最大量能可達4490，足夠應付花蓮疫情狀況，請民眾不用擔心。

▲開放確診者由親友至配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。

有關13日起開放確診者由親友至配賦醫院防疫門診代為看診評估使用口服抗病毒藥物，朱局長說明，確診者符合口服抗病毒藥物用藥條件者開放非居家隔離親友持確診者健保卡及確診證明，並事先查詢配賦醫院防疫門診（目前124家）掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診，另外，經醫師評估如符合用藥條件，並適宜服藥，由代看診者簽署同意書，醫師開立處方籤後，由代看診者於醫院藥局領藥。

▲申請數位新冠病毒健康證明流程。

指揮中心開放「電話問診」代替或輔助視訊評估口服抗病毒藥物開立，5月10日起開放醫師針對居家照護確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物之評估及開立，便利醫療團隊彈性處裡各種情境。另外，因應報稅期間，朱局長也說明鄉親可透過國稅局免出門手機報稅APP，以行動支付或電子支付帳務戶繳納所得稅額。

朱家祥再次提醒鄉親，因居家照護有請假需求的民眾，可使用健保APP陽性確診的紀錄做為請假證明，或申請數位新冠病毒健康證明，進入網站輸入身分證號，健保卡號、戶口名簿戶號；鄉親如欲縮短收到居家隔離單的時間， 在PCR檢測時需提供正確的電話號碼，確保能迅速收到指揮中心傳送之「確診個案自主回報疫調系統」簡訊（簡訊號碼0911-514588），或使用健保快易通APP進行填寫。

▲確診者與同住家人注意事項懶人包。

針對校園相關請假問題，教育處長翁書敏說明，學生如確診、居家隔離、實施防疫假無法到校，不列入出缺勤紀錄；教職員工如確診則請公假，居家隔離則請防疫隔離假；家長因學生暫停實體課程或防疫假期間，如需照顧學生可申請防疫照顧假。翁處長說，12日新增31所學校有人員確診，在部分班級、九宮格同學、課程社團或活動人員將進行防疫假。