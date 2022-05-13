WHA在即　陳時中投書外媒「盼實現零防疫缺口」

▲衛福部長陳時中（左二）12日下午視察部立桃園醫院，聽取院方人員說明。（圖／記者沈繼昌攝）



文／中央社

世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣迄今未受邀。衛福部長陳時中投書土耳其媒體表示，為爭取台灣不被全球衛生覆蓋範圍遺漏，將持續爭取參與WHA，與全球共同實現世衛零防疫缺口願景。

第75屆WHA將於5月22日至28日於瑞士日內瓦召開。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天刊登陳時中「台灣科技防疫及全民健康覆蓋經驗迎戰疫情」投書。文中表示，台灣全民健康保險在抗疫期間發揮極大功能，不僅提供全面且有品質的健康服務，健保覆蓋率也高達99.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中指出，根據全球資料庫網站Numbeo 2021年發布的全球健康照護指標（Health Care Index），台灣在95個國家中居冠；台灣的健康照護系統也被國際商業雜誌（CEOWORLD）評為2021年全球次優。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期時，為降低社區傳染風險，政府建置「入境檢疫系統」，整合相關數據庫，透過手機定位掌握行蹤，以確保落實居家隔離及檢疫措施；為保護個資，民眾資料於疫情調查後銷毀。

他指出，當口罩需求量遽增時，「口罩實名制」運用健保卡做為口罩購買憑證，並管控民眾購買口罩數量避免供需失衡，確保每個居民都有口罩。

他表示，世界仍面臨疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦挑戰，各國應通力合作、互相支持。

陳時中說，台灣是全球攜手合作共同促進疫後復甦不可或缺的好夥伴，將持續以具體行動與各國合作，進行COVID-19疫苗、藥物研發交流，並捐贈口罩、藥物等防疫醫療物資與設備，共同防堵疫情。



陳時中呼籲世界衛生組織（WHO）及相關各方堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國（UN）永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

自2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起未再受邀。外交部長吳釗燮9日表示，台灣仍在等待邀請函，沒有放棄努力。