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鄭文燦捐選舉補助款999萬做公益　侯友宜存款少131萬元

▲桃園市長鄭文燦12日視察桃園國小學童接受疫苗後表示，預估全市學童疫苗接種覆蓋率可達四成。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院13日公布最新一期公職人員財產申報廉政專刊，桃園市長鄭文燦在2018年桃園市長選舉獲得的補助款餘額999多萬元已經全數捐助公益，夫妻存款較上次申報內容減少約786萬元；新北市長侯友宜與配偶的存款也較上期減少131萬元。

監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括侯友宜、鄭文燦、台中市長盧秀燕等人都入列。

侯友宜與配偶任美鈴存款新台幣1110萬4712元，較2020年11月1日申報時的1242萬1538元，減少約131萬元；持有的有價證券總價額401萬2650元，較上次申報的400萬8182元增加4468元。另持有嘉義縣、台北市土地2筆，台北市、新北市建物2筆。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／侯友宜）

▲新北市長侯友宜。（資料照／翻攝臉書／侯友宜）

鄭文燦與配偶林俞汝在最新一期定期申報內容中，擁有位在桃園市蘆竹區的1筆土地、4筆建物，以及交付信託的台北市中正區1筆土地和房子，另有2部福斯汽車，與2020年11月1日申報時相同。夫妻存款2547萬3372元，較上次申報的3333萬4163元減少約786萬元，未持有有價證券、另有7張保單。

鄭文燦並在備註欄中註明，他在2018年桃園市長選舉獲得選票補助款1656萬9900元整，在弭平選舉經費支出後，餘額 999萬7450元，全數交付信託，並於2021年全數捐助公益，完成信託移轉，原信託帳戶已終止。

此外，鄭文燦也註明，他與配偶名下共有2間房子和2塊土地，其中2塊土地皆是房子坐落基地，分別位於桃園市蘆竹區、台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。2間房子附屬的車位及公共設施各自擁有建號，依法必須逐筆申報，因此申報的建物筆數雖多，但合計為2間房子。

盧秀燕與配偶廖述嘉名下土地3筆，均位於南投縣南投市，汽車1輛，與前次申報時相同，存款881萬7615元，較2020年12月申報時879萬2469元減少約2.5萬，有價證券連同信託股票價值815萬3400，則較前次申報788萬4071元減少約26萬元，另有保單12筆。

比較特別的是，盧秀燕夫妻擁有黃金存摺3006公克，本次申報總值為476萬1630元，較前次488萬7756元少了12萬餘元。

▲▼台中市長盧秀燕視察居家照護中心時表示，今天有6千人解隔離，快篩劑還夠，但下周沒把握，人力和物資都嚴重不足。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市長盧秀燕。（資料照／台中市政府提供）

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