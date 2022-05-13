唾液vs鼻咽快篩怎麼選？優缺點一表看懂　7QA教你最準確驗法

▲唾液快篩已開賣，符合條件也可以快篩陽性，經醫事人員判定為確診。（圖／翻攝自YouTube／SBC Biotech）

記者張乃文／綜合報導

3類人快篩陽性視同確診的政策已上路！同時，韓國製的福吉美（Gmate）唾液快篩也已經開賣，包括知名連鎖醫藥通路商丁丁藥局、佑全保健藥妝＆健康人生藥局及杏一藥局皆有販售，但實際情形仍以各通路及門市公告為準。而唾液快篩究竟如何使用，一般民眾或許不甚熟悉，《ETtoday新聞雲》也整理了現在通行的鼻咽快篩與唾液快篩相關資訊，提供大家參考。

1.現在有哪些方式可以確認自己有無染疫可能？

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A：

快篩／包括鼻咽快篩快篩及最新唾液快篩。而12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象可以快篩陽性，經遠距、視訊診療由醫事人員判定確診。

PCR／快篩陽性後，可至社區篩檢站PCR確認。

2.快篩準確度夠嗎？

A：

鼻咽快篩／以棉棒深入鼻腔採檢，目前是以Ct值27仍可驗出。

重症科醫師黃軒則指出，國外有研究人員發現，針對Omicron病毒，當你快篩呈陽性反應時，代表病毒Ct值低於25，屬於具有高度傳染性的階段；陰性反應預測的Ct值則已超過25，已下跌到中低量的病毒量，傳播力下降至中低階段了。

唾液快篩／中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾說明，先前請長庚醫院檢驗唾液快篩，結果發現，Ct值低於23～24可驗出是否確診。而國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩韓國製的「福吉美」，根據檢附資料則顯示，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，而食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上。

不過，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋先前曾提到，荷蘭有大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度只有66%，目前應該還無法取代鼻咽快篩，建議保守以對。

▲無論是唾液或鼻咽快篩，操作時務必留意注意事項，以免影響判讀結果。（示意圖／記者劉維榛攝）

3.怎麼篩才正確？

A：

鼻咽快篩／小兒科醫師陳木榮再次重申快篩的步驟，首先，記得放一面鏡子在面前，接著頭稍微後仰，把棉支放進鼻孔後，呈現水平或稍微斜下的狀態。

陳木榮說，要跟口腔頂部「平行」，並向內緩緩前進，也可以用「耳朵」為假想方向前進到需要的深度，通常約是2公分。但醫師強調，重點是「千萬不要沿著鼻骨向斜上前進」，也就是不要以眉心或眼睛作為假想方向前進，因為這個目標是頭顱骨底部，萬一戳破了「就進入腦袋。」

兒科醫師楊為傑補充，快篩一定要取到分泌物。在棉棒上看到「黏液」，這是檢查時需要的檢體，若只有口水和鼻水，會讓準確度下降。

唾液快篩／以使用說明書來看，收集唾液檢體前30分鐘請漱洗口腔。要留意在漱洗後請勿飲食及抽煙。採樣時，持續輕吐唾液直到採集半管檢體，再以採樣管帽蓋上。將收集唾液檢體持續倒入含有萃取液的試管直到液面到達標示線。將滴管牢固地蓋上試管，按壓試管底部10次。記得在滴入檢體時，3滴即可，過多恐影響判讀結果，計時15分鐘則可得知。

4.誰可用唾液快篩？

A：目前台灣核可的唾液快篩廠牌，2歲以上可使用，但按照規定，若介於2至15歲之兒童或青少年，應在家長或法定監護人陪同下進行測試。衛福部食藥署林欣慧簡技也說明，我國所有快篩試劑在仿單上都是採「可使用年齡正面表列」，例如福吉美仿單上寫道「介於2-15歲兒童或青少年，應在家長或法定監護人陪同下進行測試」，就代表2歲以下者不適用。

▲唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引，點圖可放大）

5.所有快篩陽性都可視為確診嗎？

A：目前僅居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象，才可經由醫事人員視訊判定，且無論是鼻咽或唾液快篩，只要符合食藥署EUA即可使用。但其餘對象仍需經由PCR確認確診。

6.快篩哪裡可以買？

A：鼻咽快篩以實名制方式28日上路，各健保特約藥局開賣。另外，四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、超市賣場（家樂福、全聯、寶雅、愛買）也皆有販售。

唾液快篩目前可先在丁丁藥局、佑全保健藥妝＆健康人生藥局及杏一藥局購買。

7.什麼時間點篩才對？

A：黃軒表示，Omicron病毒大部分是無症狀為主，若有症狀，也以輕症為主，最常見的5大症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、身體疼痛等，這些症狀和感冒很像。而韓國之前的染疫調查發現，如果有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，那麼最好做一下PCR篩檢或是快篩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，若是有接觸確診者的情況下，要先回想一下自己是何時、在什麼樣的情況下接觸，不用在「接觸當天」就去做快篩，而是要隔1天以上、3天內再去做採檢，因「陰轉陽」或發病的高峰期大約落在3天左右，可從第一時間得知是否感染的可能性。

他提到，潛伏期也有可能長到7至10天，民眾若不安心，可以在接觸確診者滿7至10天時，再做一次快篩。

楊為傑則說「太早篩、太晚篩，都抓不到」。一般而言，在症狀的高峰期，是最容易抓到的。例如：發燒、喉嚨痛厲害等。完全無症狀則建議在有接觸後的第2～3天篩，若要精確一點就是第3～5天，天天篩一次。

▲唾液快篩與鼻咽快篩比較。（圖／記者張乃文製）