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全球疫情線上峰會登場　籌得逾896億元抗疫新資金

▲▼拜登宣布，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇。（圖／路透）

拜登在峰會中提醒各國，要終結疫情仍須努力。（圖／路透） 

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國總統拜登今天在第二屆線上「全球COVID-19高峰會」中提醒與會國家，想要平息疫情還有很多事得做。各方在這次峰會允諾的新抗疫資金超過30億美元（約新台幣896億元）。

法新社報導，今天峰會開始時，美國疫情剛跨越一道嚴酷門檻：白宮宣布美國已有超過100萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），高居全球之首。

拜登在峰會中表示，儘管全球在疫苗接種、運送醫療設備至亟需國家等方面已有進展，但「還有這麼多事情要做，疫情還沒結束」。

「我們全都必須做得更多，必須盡一切所能來防止死亡，以此向我們失去的人致敬。」

白宮宣布，這次峰會已「獲得逾30億美元的新資金承諾」，其中逾20億美元將用於因應「當前」COVID-19疫情，9億6200萬美元將注入世界銀行（World Bank）一項防備疾病大流行和全球衛生安全的基金。

美國承諾另外挹注2億美元至該基金，使得貢獻總額來到4億5000萬美元。一名美國高官提及今天的會議時說：「我們想避免過於自滿，疫情尚未結束。」

COVID-19至今已奪走全球超過600萬人性命。

這次線上會議是由美國、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯、七大工業國集團（G7）主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼及非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾共同舉辦。台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

陳建仁在預錄影片中將代表政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。台灣也將持續為有需求的國家提供醫療口罩、PCR檢測儀器、製氧機及其他防疫物資。

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