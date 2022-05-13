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大陸 大陸焦點 特派現場

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有至少1種後遺症

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲武漢2020年最先爆發大規模疫情，上海近日則因疫情祭出嚴厲封城。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

COVID-19疫情全球大流行2年多，確診康復後留下的長新冠症狀（long COVID）成為焦點，中國大陸研究團隊12日在醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）發表最新研究，指出追蹤的1119位確診者從武漢金銀潭醫院出院後至今2年，仍有約55%的人維持疲勞、睡眠困難和心悸等至少一種後遺症。

研究團隊針對2020年確診被送進武漢金銀潭醫院的1119名確診者進行追蹤研究，觀測過去2年來對象的身體變化。團隊指出對象不論染疫嚴重程度，康復後的身心狀況都隨著時間改善，多數人更已回到工作崗位上，但仍有過半的人出現後遺症，「長新冠」的影響讓他們仍未完全恢復元氣，生活持續遭受影響。

依據WHO定義，長新冠症狀指確診者在染疫後3個月開始出現的後遺症，且持續至少2個月，無法由其他診斷解釋的情況，常見症狀有疲勞、氣喘、腦霧等。

陸媒報導，該研究追蹤的對象為2020年1月7日到5月29日期間，從武漢金銀潭醫院康復出院的新冠患者，輕中重症都有，隨訪時間短則6個月，長則12個月至2年。研究顯示出現症狀6個月後，68％受調者說至少還受到一種後遺症所擾，將時間拉長至2年，受影響的仍有55%。

其中31%康復者有疲勞或肌肉無力現象、31%有睡眠問題。心理健康方面，康復者比一般人更容易有負面情緒，包括焦慮和憂鬱等，出院6個月後比例為23%、2年後降到2%。

率領團隊之一的中日友好醫院教授曹彬表示，研究結果表明對一定比例的康復者而言，康復期大約需要2年多，尤其是有長新冠症狀的人，因此進一步的康復計劃相當重要。

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