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大陸 大陸焦點 特派現場

上海封城vs武漢封城　軍警醫護進駐數量相當...專家列4大不同

▲上海,核酸檢測,樣本,運20。（圖／CFP）

▲上海醫護準備運送市民核酸檢測樣本至研究室。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海面對Omicron疫情，昨（4）日進行2500萬人全員核酸檢測「大決戰」，同時在結果出來前，持續維持全市「足不出戶」封城政策。相較於2020年的武漢封城，軍警醫護數量相當，不過，專家也列舉包括病毒種類、民眾恐懼心理、醫療對應技術及採檢能力等4大不同之處。

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海2500萬市民進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

《環球時報》報導，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝4日稱，目前全國15個省份已經派出了醫務人員38000多人，另外還調集了核酸檢測力量238萬管來支援上海，「其中9個省份派出了11000多名醫務人員，承擔方艙醫院醫療隊的任務，另外還有4個省份派出核酸採樣的醫務人員，這個隊伍有23200多人，還有從12個省份派出了將近4000人的實驗室核酸檢測隊伍。」

此外，解放軍從陸軍、海軍及聯勤保障部隊所屬7個醫療單位抽組衛勤力量2000餘人，支援上海市疫情防控工作，部隊於3日陸續抵達後迅速展開醫療救治、核酸檢測等相關工作。

▲上海,核酸檢測,樣本,運20。（圖／CFP）

▲解放軍搭乘運20前往上海支援防控措施。（圖／CFP）

一位匿名醫學教授指出，截至2020年3月1日，大陸各地累計向武漢派出344支國家醫療隊，42322名醫務人員，「此次馳援上海的醫務人員數量與馳援武漢規模相當。」

對於外地馳援上海的情況與2020年馳援武漢相比，專家分析主要有四大不同。其一，面對的對手不同。長期關注新冠肺炎疫情的醫生莊時利提到，上海疫情中尚未出現死亡病例，和武漢時期相比，重症病例也明顯下降，但是規模更大、傳染人數更多，「目前病毒傳染性提升數倍，在幾波疫情中最為嚴重，但致命性有所降低，或者說是接種新冠疫苗幫助降低了病毒的致命性。」

其二，對病毒的恐懼心理已不同。大陸防疫專家陶黎納表示，「以前是對未知的恐懼，現在可以說是摸清了對手；我們也看到全球的防疫策略和疫苗接種進展，在有疫苗的情況下，病毒的殺傷力明顯減弱，兩者形成了我們對病毒的心理優勢，這是武漢時期沒有的，但這也是這次上海疫情破防的重要原因之一。」

其三，技術能力已不可同日而語。大陸呼吸科專家王廣發指出，核酸檢測的力量已經遠遠超過當年武漢的檢測力量，核酸檢測試劑盒的品種和成熟度更高，「武漢當時的核酸檢測數量，一天可能不到1000例，大量病人無法確診，現在的情況完全與那時不同。」

其四，採樣經驗更豐富流程更規範。匿名的醫學教授強調，和兩年前相比，檢測人員、採樣人員會更有經驗，相關流程更規範，「此次核酸檢測要求間隔2米（公尺），武漢當年沒有這些要求，為保證全市核酸檢測順利展開，上海市投入很大力量，做出很大努力。」

至於上海達成「社會面清零」的時間點，該名匿名教授認為，各方希望通過一場速戰速決的戰鬥，盡快解決上海疫情，還有一些客觀因素，「從武漢、西安等地的經驗來看，在大規模封控檢測時期，往往會出現感染人數大規模增加，導致醫療系統的承受能力面臨挑戰，上海是否會遇到這種情況，這也決定今後工作能否順利進行，所以今天的全市檢測有可能只是一個開始。」

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