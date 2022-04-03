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大陸 大陸焦點 特派現場

台150萬「黃氏」多數起源哪？　台青尋根「江夏」族姓最繁

▲▼「同懷先賢 共話鄉誼」兩岸活動、武漢。（圖／主辦單位提供）

▲「同懷先賢 共話鄉誼」兩岸活動。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／武漢報導

台灣「黃氏」有150多萬人，位居第三大姓氏，說起源自哪裡，可能很多人都和江夏有關聯。為了找出答案，清明節前夕，湖北武漢舉行「同懷先賢 共話鄉誼」兩岸黃氏宗親清明江夏祭祖活動。在鄂黃姓台青有十多人一起沿著江夏黃氏大宗祠、黃歇墓的路線了解先祖歷史。

黃姓是台灣的第三大姓氏，灣2300多萬人口中，就有150多萬黃姓。據考證，黃姓得姓於中原的古黃國，大昌於古江夏郡。後來大多數的人從明清時代的閩粵渡海赴台，部分人口是1949年前後從大陸各地赴台。

說起「黃氏」主要根源？自古以來，海內外黃氏子孫大多數是追宗江夏（今湖北省安陸縣），認江夏為黃姓的郡望與發源地。以歷史來看，黃姓以漢魏之世的江夏黃氏地位最尊貴，族姓最繁；像是孝子黃香，才傾天下，有「江夏黃氏，天下無雙」的美譽。

▲▼「同懷先賢 共話鄉誼」兩岸活動、武漢。（圖／主辦單位提供）

▲在陸的黃姓台青們尋根，了解歷史。（圖／主辦單位提供）

武漢市江夏區本身古江夏郡的核心部分，千年來堅持「江夏」名稱，成為世界各地、海峽兩岸黃姓心中歸宗之地。疫情之前，兩岸黃姓都認同一個堂號「江夏堂」，還有「天下黃姓一家親，萬派朝宗江夏黃」之說，疫情之有不少台灣黃氏宗親來武漢市江夏區尋根謁祖，多數黃姓家庭神主牌位和黃氏宗祠寫上「江夏堂」或「黃江夏堂」。

這次舉行「同懷先賢 共話鄉誼」兩岸活動，由武漢市海峽兩岸交流促進會、武漢江夏文化研究會主辦，邀請在陸的黃姓台青們一起尋根找尋歷史。其中，來自台灣苗栗的29歲台青黃世成，在湖北宜昌創業。這次特意趕到武漢，聽完講解後表示很認同江夏文化，「感受到兩岸黃氏同根同源一家親氛圍，非常感動。」

「終於在江夏尋到了根。」在武漢從事冰球教學工作的台青黃緯纮自小受父親影響，有著濃厚的「江夏」情節。來漢創業後，才知道黃氏祖地原來就在江夏，這次前來祭拜黃氏先祖的他感到非常激動，期待疫情後，帶台灣親友一同來江夏尋根祭祖。

▲▼「同懷先賢 共話鄉誼」兩岸活動、武漢。（圖／主辦單位提供）

▲多數黃姓家庭神主牌位和黃氏宗祠寫上「江夏堂」或「黃江夏堂」。（圖／主辦單位提供）

武漢江夏文化研究會常務副會長黃繼東講述了江夏黃的起源、傳承與發展。像是「中國核潛艇之父」黃旭華院士也在近期來此參觀考察，並在黃歇銅像前，親筆題寫「勤勞堅毅，團結奮進，江夏文化，祖德傳芳」的匾額，以此激勵黃氏後代。

黃繼東說，兩岸黃姓同根同源，文化、信仰、宗譜、家訓相通，有著不可分割的親情聯系，特別是在2007年宗祠重修後，各地黃氏民眾陸續尋根而至，讓兩岸交流更加緊密。

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